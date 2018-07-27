Japon reklam şirketi, kadınların koltuk altlarını reklam için kullanmaya başladı

Şirket kendi resmi sitesinde koltuk altlarına reklam yapıştırılan kadınların fotoğraflarını paylaştı. Koltuk altlarına yapıştırılan fotoğraflar arasında, özel dedektiflik ajansı, iş arama sitesi ve teknik okul reklamları bulunuyor.

​Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yeni yöntem sayesinde güzellik salonları ve acısız epilasyon merkezlerine olan ilgi de arttı.

© REUTERS / Dado Ruvic Twitter, kripto para birimlerinin reklamlarını yasaklayacak

Wakino şu anda aynı yöntemle başka reklamlar üzerinde çalışıyor ve genç kadın ve erkekleri bu 'yaratıcı' reklam fikrine katılmaya çağırıyor.

Şirket 'koltuk altı güzellik' yarışmasını düzenlemeyi de planlıyor.

‘YÜRÜYEN BİR BILLBOARD KİRALAMAK GİBİ'

Pazarlama sitesi Pazarlamasyon ekibinden Cemre Üçhisarlı da bu yeni yöntem hakkında şu ifadeleri kullandı: "Düşündüğünüzde, sürekli yürüyen bir billboard kiralamak gibi bir şey. Üstelik daha önce görülmemiş bir reklam mecrası olduğu için insanların dikkatini çekeceği de aşikar."