İstanbul'da yoğun sağanak sele yol açtı

Yaşanan yoğun sağanak yağışı Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da halkın zor anlar yaşamasına sebep oldu.
TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.
#dolu #kaza #ataşehir #sel pic.twitter.com/WZgH9RTv2I— Muhammed Aydoğan (@mtaaydogan) 27 Temmuz 2018
Istanbul #Ataşehir ‘de dolu, yağmur, sel pic.twitter.com/mAEDvZzZqQ— Latife Beyanı (@latifebeyani) 27 Temmuz 2018
Yağmurun ardından kentin üzerinde gökkuşağı çıktı.
İstanbul’da yoğun yağış su baskınlarına yol açtı. Yağmurun ardından ise gökkuşağı çıktı https://t.co/M64T54Thr3 pic.twitter.com/Pt0FRm9UDs— BBC News Türkçe (@bbcturkce) 27 Temmuz 2018
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