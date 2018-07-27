İstanbul'da yoğun sağanak sele yol açtı

İstanbul'da bugün gerçekleşen yoğun sağanak yağışı, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Yaşanan yoğun sağanak yağışı Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da halkın zor anlar yaşamasına sebep oldu.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

​Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

​Yağmurun ardından kentin üzerinde gökkuşağı çıktı.