Instagram'ın en çok kazananları belli oldu

Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li model Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.

İkinci sırada 2017 yılı listesinin başında yer alan şarkıcı Selena Gomez. Onun sayfasında bir reklam gönderisinin maliyeti yaklaşık 800 bin dolar.

Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sayfasının reklam ücreti 750 bin dolarlık fiyatla üçüncü sırada.

İlk ona giren diğer yıldızlar sırasıyla şöyle: Kim Kardashian (720.000), şarkıcı Beyoncé (700.000), güreşçi ve aktör Dwyane Johnson (650.000), şarkıcı Justin Bieber (630.000) ve futbol oyuncuları Neymar (600.000) ve Lionel Messi (500.000).