Kobra tarafından ısırılan illüzyonist Aref tedavisi sonrası Türkiye'ye döndü

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

Aref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kobra ısırığından sonra durumunun iyi olmadığını hissettiğini ve panzehiri olan bir ülkeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Panzehirin Türkiye'ye en hızlı 15 gün içinde gelebileceğinin söylendiğini belirten Aref, şunları dile getirdi:

"Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler. Büyük ihtimal hastaydı, ben çıkardım yıkamaya, son anlarıymış ama son anlarda beni ısırdı fakat ben kurtuldum. Kısa bir süre beni ısırdı, genelde ısırdıktan sonra bırakmıyor ve seni öldürene kadar ısırmaya devam ediyor. Ben, ısırdığında hemen elimi çevirdim, ağzı boşa düştü ve kafesine geri koydum."

'YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM'

Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, "Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.

Aref, iyi hissettiğini, 15-20 gün içinde kolundaki iltihabın giderilmesinin ardından tam anlamıyla iyileşeceğini anlattı.

'BENİ MISIR'A SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNDERMEDİ'

Aref, 25 saat müdahale edilmeden Mısır'a gitmesine bu ülkedeki doktorların çok şaşırdığını ifade ederek Aref, şöyle konuştu:

"Buradan bana destek olan, ayrıca devlet tarafından vize işlemleri konusunda 30 günden önce, hemen bir saat içinde çözen herkese teşekkür ederim. Şu konuya da açıklık getireyim, Sağlık Bakanlığı beni uçakla Mısır'a göndermedi, orada bir yanlışlık var. Bazıları neden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyor. Bunu ben kendi imkanlarımla ambulans uçağı kiralayıp oraya gittim ve bunu da keyiften değil, yaşayabilmem için gittim. O durumda beni normal uçağa almadıkları için bu yolu seçtim."

'25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM'

Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan illüzyonist "Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" dedi.

'YILAN GÖSTERİSİ YAPMIYORUM'

Aref ayrıca "Şu konuya da açıklık getireyim, yılan gösterisi yapmıyorum çünkü yılan gösterisini yapan kişiler yılanın dişlerini söküyor ya da ağzını dikiyorlar ve bunu da genelde yurt dışında Tayland'da yapıyorlar çünkü orada yılan bol. Adamlar yılanın sağlığını değil, kendisinin para kazanmasını düşündüğü için bu işi yapıyor. Ben yılanla gösteri yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

'AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM'

Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden ünlü ilizyonist, "Aynı şekilde devam edeceğim ama daha dikkat edeceğim. Bir hamam böceğinden tutun aslana kadar benim için hep aynı. Bir can taşıyorsa ben elimden geleni yaparım. O an elimi soktuğu an bir anda hayatım gözümün önünden geçti. Kobra soktuğu an 15 dakika içinde ölüyorsun bunu biliyordum, ama artık biraz şans oldu bizim için. En iyi ihtimal elimi keseceklerini düşündüm. O an ne yapacağım hayatımı nasıl devam ettireceğim onu düşünmeye başladım. Ölüm hep alkıma geldi ama ailem aklıma geldi. Çünkü ben bu hayvanı elime alırken ölüm hep aklıma geliyor. Her şeyi kabul ederek ben bunu yapıyorum. Tabiî ki bu kaza beklemediğiniz her an her şey olabilir. İlk yarım saat bitti diye düşünmüş baktım bitmedi" diyerek sözlerini tamamladı.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülmüş, Kahire'de bulunan Kasr en-Nil Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.