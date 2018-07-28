Kayıt
12:27 28 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Aref Ghafouri

    Kobra tarafından ısırılan illüzyonist Aref tedavisi sonrası Türkiye'ye döndü

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

    Aref Ghafouri
    © Fotoğraf : DHA
    Aref 'Sağlığıma kavuştum' dedi, piramidin önünde dua etti
    Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

    Aref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kobra ısırığından sonra durumunun iyi olmadığını hissettiğini ve panzehiri olan bir ülkeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

    Panzehirin Türkiye'ye en hızlı 15 gün içinde gelebileceğinin söylendiğini belirten Aref, şunları dile getirdi:

    "Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler. Büyük ihtimal hastaydı, ben çıkardım yıkamaya, son anlarıymış ama son anlarda beni ısırdı fakat ben kurtuldum. Kısa bir süre beni ısırdı, genelde ısırdıktan sonra bırakmıyor ve seni öldürene kadar ısırmaya devam ediyor. Ben, ısırdığında hemen elimi çevirdim, ağzı boşa düştü ve kafesine geri koydum."

    'YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM'

    Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, "Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.

    Aref, iyi hissettiğini, 15-20 gün içinde kolundaki iltihabın giderilmesinin ardından tam anlamıyla iyileşeceğini anlattı.

    'BENİ MISIR'A SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNDERMEDİ'

    Aref Ghafouri
    © Fotoğraf : DHA
    Aref: Reklam için neden ölümü göze alayım?
    Aref, 25 saat müdahale edilmeden Mısır'a gitmesine bu ülkedeki doktorların çok şaşırdığını ifade ederek Aref, şöyle konuştu:

    "Buradan bana destek olan, ayrıca devlet tarafından vize işlemleri konusunda 30 günden önce, hemen bir saat içinde çözen herkese teşekkür ederim. Şu konuya da açıklık getireyim, Sağlık Bakanlığı beni uçakla Mısır'a göndermedi, orada bir yanlışlık var. Bazıları neden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyor. Bunu ben kendi imkanlarımla ambulans uçağı kiralayıp oraya gittim ve bunu da keyiften değil, yaşayabilmem için gittim. O durumda beni normal uçağa almadıkları için bu yolu seçtim."

    '25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM'

    Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan illüzyonist "Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" dedi.

    'YILAN GÖSTERİSİ YAPMIYORUM'

    Aref Ghafouri
    © AA /
    Tedavi gören Aref, yaşananları anlattı: Yılanın öldüğünü zannedip yıkadım, kafese koyarken ısırdı
    Aref ayrıca "Şu konuya da açıklık getireyim, yılan gösterisi yapmıyorum çünkü yılan gösterisini yapan kişiler yılanın dişlerini söküyor ya da ağzını dikiyorlar ve bunu da genelde yurt dışında Tayland'da yapıyorlar çünkü orada yılan bol. Adamlar yılanın sağlığını değil, kendisinin para kazanmasını düşündüğü için bu işi yapıyor. Ben yılanla gösteri yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

    'AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM'

    Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden ünlü ilizyonist, "Aynı şekilde devam edeceğim ama daha dikkat edeceğim. Bir hamam böceğinden tutun aslana kadar benim için hep aynı. Bir can taşıyorsa ben elimden geleni yaparım. O an elimi soktuğu an bir anda hayatım gözümün önünden geçti. Kobra soktuğu an 15 dakika içinde ölüyorsun bunu biliyordum, ama artık biraz şans oldu bizim için. En iyi ihtimal elimi keseceklerini düşündüm. O an ne yapacağım hayatımı nasıl devam ettireceğim onu düşünmeye başladım. Ölüm hep alkıma geldi ama ailem aklıma geldi. Çünkü ben bu hayvanı elime alırken ölüm hep aklıma geliyor. Her şeyi kabul ederek ben bunu yapıyorum. Tabiî ki bu kaza beklemediğiniz her an her şey olabilir. İlk yarım saat bitti diye düşünmüş baktım bitmedi" diyerek sözlerini tamamladı.

    İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

    Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülmüş, Kahire'de bulunan Kasr en-Nil Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

    İlgili konular:

    Aref: Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim
    Kobranın ısırdığı Aref'in vücudundaki zehir normalden fazla
    Kobranın ısırdığı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a gönderildi
    Etiketler:
    Tedavi, Kobra, Aref Ghafouri, Mısır, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet