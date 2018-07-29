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16:29 29 Temmuz 2018
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    Twitter

    Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri?

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Yaşam
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    Bugüne kadar en çok kullanılan emoji, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi. Bu 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için 'girdi' simgesi oldu.

    Twitter
    © AFP 2018 / Josh Edelson
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    BBC'den Joey D'Urso'nun aktardığına göre, Matthew Rothenberg'in geliştirdiği Emoji Tracker adlı araç, Twitter'da yapılan her bir paylaşımı inceleyerek emojilerin kaç kere kullanıldığını sayıyor.

    Araç 2013 yılında geliştirildiğinden beri her dilde atılan 23 milyar tweeti inceledi.

    Bugüne kadar en çok kullanılan emoji, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi. Bu 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için girdi simgesi oldu.

    Rothenberg "İnsanların değişik emojileri nasıl kullandığını merak ediyordum. Farklı emojilerin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını görmek genellikle ilginç ve beklenmedik şeyleri gösterebiliyor" diyor.

    En çok kullanılan emojiler
    © Fotoğraf : Twitter
    En çok kullanılan emojiler

    Twitter'da en popüler 10 emoji şöyle:

    1. Gözlerinden yaş gelerek gülme
    2. Kalp
    3. Geri dönüşüm
    4. Kalp şeklinde gözleri olan gülen yüz
    5. Kalp (ilk kalbin biraz daha farklı bir versiyonu)
    6. Ağlayan yüz
    7. Gülen surat
    8. Eğlenmeyen yüz
    9. İki kalp
    10. Kalp şeklinde öpücük atan suratEn popüler 10 emojinin dokuzunda kalpler ve yüzler yer alıyor.

    Twitter
    © AFP 2018 /
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    Fakat bunların arasında sürpriz bir emoji var: Geri dönüşüm işareti.

    Geçen yıl "Geri dönüşüm işareti Twitter'da neden zamanla daha fazla kullanılır hale geldi" adlı bir makale yayınlayan Rothenberg, bunun otomatik olarak İslami dualar paylaşan internet siteleri ve uygulamalar tarafından sıklıkla kullanıldığını ortaya çıkardı.

    Bu sembol geri dönüşümden ziyade insanların o iletiyi daha fazla paylaşması için kullanılıyor.

    Rothenberg "Bu, teknolojinin kültürel kullanımında nasıl farklılıklar olduğunun bir diğer örneği" diyor.

    En az kullanılan emojiler, Emoji Tracker verilerini kullanarak günün en az kullanılan emojisini tweet atan "En az Kullanılan Emoji" bot hesabı sayesinde insanların ilgisini çekmeye başladı.

    Uzun bir süre boyunca teleferik en az kullanılan emoji oldu.

    En az kullanılan emojiler
    © Fotoğraf : Twitter
    En az kullanılan emojiler

    Twitter'da en az kullanılan 10 emoji ise şöyle:

    1. Latin büyük harfleri için girdi
    2. Teleferik
    3. İçilmez su
    4. Semboller için girdi sembolü
    5. Latin küçük harfleri için girdi
    6. Latin harfleri için genel girdi
    7. Pasaport kontrolü
    8. Dağ teleferiği
    9. Çöp atmayın uyarısı
    10. Dağ demiryolu

    Bu araç yalnızca Twitter'da kullanılan emojileri incelediği için Facebook, WhatsApp, iMessage, SMS gibi çok sayıda uygulamadaki kullanımları içermiyor.

    Facebook kendi platformunda en az kullanılan emojileri kendisi yayınlıyor.

    En popüler emojiler Twitter'dakilerle paralellik gösteriyor.

     

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    Etiketler:
    emoji, Twitter, Matthew Rothenberg, Joey D'Urso, Dünya
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