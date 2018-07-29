Şöhretler Kaldırımı'nda Trump'ın yıldızına 'Rus koruma'

ABD’de Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda ABD Başkanı Donald Trump’ın yıldızına yapılan saldırının ardından, Rus askeri üniforması giymiş iki kişi yıldızı 'korumaya aldı.'

ABD'de bu hafta bir protestocunun Trump’ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını bir kazma ile kırması ve yıldızın yetkililerve yenilenmesi sonrası yıldızın başında Rus askeri üniforması giymiş iki kişi beklemeye başladı. 'Muhafızlar' sıcak havada yün şapka ve uzun palto ile 'görev yaptı.'

'Muhafızlar' sosyal medyada da dikkat çekti. Kimileri durumu 'trollük' olarak nitelendirdi. Mia isimli kullanıcı da "Rus muhafızlar yoldaş Trump’ı koruyor" ifadelerini kullandı.

Well played, California. Russian guards are protecting their Komrade Trump star on the Hollywood Walk of Fame.pic.twitter.com/zo42ZwiMj2 — Mia (@thepaperword) July 28, 2018

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