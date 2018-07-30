Japon bilim insanları, Parkinson tedavisi için ilk defa insan denek kullanacak

Japon araştırmacılar, Parkinson hastalığını tedavi etmek için ilk defa insan üzerinde bir tür kök hücre deneneceğini açıkladı.

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Kyoto Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, vücuttaki herhangi bir hücreye dönüşme potansiyeline sahip beş milyon uyarılmış 'Pluripotent Stem (iPS)' hücresini hastaların beyinlerine enjekte etmeyi planladıklarını duyurdu. Sağlıklı donörlerden alınan iPS hücreleri, Parkinson hastalığı olan kişilerde artık bulunmayan dopamin üreten beyin hücrelerine dönüştürülecek.

Parkinson Hastalığı Vakfı'na göre, dünya çapında 10 milyona yakın insanda Parkinson bulunuyor. Vakıf, mevcut tedavi yöntemlerinin, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmadan ya da durdurmadan semptomları iyileştirdiğini söylüyor. Ancak yeni araştırma, hastalığı aktif olarak tersine çevirmeyi amaçlıyor.

DAHA ÖNCE MAYMUNLARDA DENENMİŞTİ

Yaşları 50 ila 69 arasında değişen yedi katılımcıdan oluşacak testin çarşamba günü başlaması bekleniyor. Üniversite, önümüzdeki iki yıl boyunca hastaları gözlemleyerek onların sağlık durumlarını inceleyecek. Yapılması planlanan bu deneyin, daha önce maymunlar üzerinde yapıldığı biliniyor.

© AFP 2018 / Scott Heppell İlk insan kafası nakli 'yakın': Kadavra üzerindeki deney başarılı oldu

iPS hücre aktarımı sistemi ise ilk defa kullanılmıyor. Hükümet destekli bir araştırma enstitüsü olan Riken, 2014 yılında yaşlı insanlarda körlüğe yol açabilecek yaygın bir tıbbi durum olan yaşa bağlı 'maküler dejenerasyon (AMD)' hastalığının tedavisinde iPS hücrelerini kullanarak bu alanda dünyanın ilk ameliyatını gerçekleştirmişti.

Osaka Üniversitesi de, iPS hücrelerini kullanarak kalp krizini önlemeyi amaçlayan bir tıbbi test planlıyor. Öte yandan ABD'de Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar, iPS hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında ilk kez 'işleyen insan kası' geliştirdiklerini açıklamıştı.