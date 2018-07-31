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18:11 31 Temmuz 2018
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    Moskova'da yıllarca istismar edilen 3 genç kız babalarını bıçaklayarak öldürdü

    Moskova'da yıllarca istismar edilen 3 genç kız, babalarını bıçaklayarak öldürdü

    © RT .
    Yaşam
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    Rusya'nın başkenti Moskova'da 19, 18 ve 17 yaşında üç genç kız babaları olan Mihail Kaçaturyan'ı geçirdikleri öfke patlaması sonucunda birçok yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Babanın kızlara yıllardır fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

    Gözaltı- Tutuklama
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    Moskova'da 57 yaşındaki Mihail Kaçaturyan'ın cesedi üzerinde çok sayıda bıçak yarasıyla evlerinin bulunduğu asansörün yakınlarında bulundu. Kaçaturyan'ın Kristina (19), Angelina (18) ve Maria (17) isimli 3 kızı babalarını bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Ailenin binadaki komşuları, Kaçaturyan'ı ‘istismarcı' ve ‘mafya babası' olarak tanımladı. Genç kızlar, babalarının yıllar süren fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarı sonucunda öfke patlaması yaşadıklarını belirterek, cinayeti kabul etti.

    ​Polise konuşan Kristina "Ondan nefret ediyorduk. İstediğimiz tek şey onun yok olması ya da onu hiç tanımamış olmaktı. Defolup gitmesini ve bir daha gelmemesini istiyorduk" dedi.

    ‘EROİN KULLANIYORDU, YERALTI DÜNYASIYLA BAĞLANTISI VARDI'

    Kızların arkadaşları ve komşuları, Kaçaturyan'ın zorba bir baba ve eş olduğunu, eroin kullanma alışkanlığı olduğunu ve yeraltı dünyası ile bağlantısı olduğunu ifade etti. İddiaya göre, Kaçaturyan'ın tavırları yüzünden eşi evden ayrıldı, 20'li yaşlarındaki oğlu da evlerinden uzakta yaşıyor.

    Eve kamera yerleştiren Kaçaturyan, evde olmadığı zamanlarda kızlarını izliyor, okula gitmelerine izin vermiyor, kendisine karşı çıktıklarında da onlara şiddet uyguluyordu.

    ​Bir aile dostu "Kızları sürekli dövüyordu. Bir keresinde onları ormana götürüp öldürmekle tehdit etmişti. Anneleri ondan kaçtı, kızların da onunla konuşmasına izin vermiyordu" dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    ‘SADİSTÇE DÖVÜYORDU'

    Kızların bir arkadaşı da Telegram'da Mash haber kanalına, babanın kızları acımasızca dövdüğünü, basit dayaklardan çok sadistçe şiddet uyguladığını söyledi.

    ‘KÖPEĞİN TÜYLERİNİ YEDİRMİŞ'

    Bir başka arkadaş da Kaçaturyan'ın bir gün halıda evdeki köpeğin tüyünü bulduğunda, yanına çağırdığı kızlardan birine köpeğin tüylerini yedirdiğini ifade etti.

    Babaya yönelik suçlamalar arasında en dikkat çeken ise tecavüz oldu. 112 kanalına göre, baba kızlardan birine tecavüz etti ve genç kızı intihar etmeye sürükledi.

    Kaynak "Tecavüzden sonra genç kız ilaç içip intihar etti, ama doktorlar tarafından kurtarıldı. Baba daha sonra olayın intihar değil sadece bir hata olduğunu söyledi" dedi. Diğer kaynaklar da zorba babanın kızları sürekli taciz ettiğini ifade etti.

    Bir bant kaydında da kızların ağabeyi eve bir erkek arkadaşıyla geldiğinde babanın, misafirle kızlarının cinsel ilişkiye girdiğini söylediği görüldü.

    Baba "Yattınız değil mi onunla, üçünüz de? Hepiniz fahişesiniz ve fahişe olarak öleceksiniz. Buradan hemen defolup gitmezseniz mahvolursunuz. Giderseniz de siz fahişeleri bulur ve s….. Pişman ederim sizi, pişman olacak vaktiniz kalmayacak. Sizi döveceğim, öldüreceğim" ifadelerini kullanıyor.

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    Kaçaturyan'ın ölümüne dair ise farklı senaryolar var. M24 ajansı, Maria'nın babasını 35 kez boyun ve vücudundan bıçakladığını, Angelina'nın başına çekiçle vurduğunu, Kristina'nın da göğsüne bıçak saplamadan önce yüzüne biber gazı sıktığını aktardı.

    Dni.ru'nun aktardığına göre de uyuşturucunun etkisi altında eve gelen baba, kızlardan birini bıçakla yaraladı. Diğer kızlar da bıçağı babalarına çevirip öldürdü.

    Olayla ilgili ayrıntılar henüz tamamen açığa kavuşmuş değil, ancak kızlar babalarını öldürmekle suçlanıyor. Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir sözcü "Sorgu sırasında kızlar suçlarını kabul etti ve babalarıyla uzun süredir çektirdiği acılar yüzünden kötü bir ilişkileri olduğunu söyledi" dedi.

    Cinayetle suçlanan kızlar, şimdi 10 ilâ 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

    DİNDAR GÖRÜNTÜSÜ VERİYORDU, AMA ARACINDA 2 KİLO EROİN BULUNDU

    Öte yandan Kaçaturyan'ın kendisini kamuoyuna dindar biri olarak tanıttığı ve kızlarına eve dini ikonalar asmaya zorladığı bilgisi de mevcut. Ancak polis, babanın arabasını aradığında tamamen farklı bir tablo ile karşılaştı. Araçta 2 kilo eroin, 2 tüfek, 3 tabanca, 1 işaret tabancası ele geçirdi.

    Etiketler:
    ölüm, şiddet, cinsel istismar, taciz, cinayet, Mihail Kaçaturyan, Rusya
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