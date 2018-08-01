Rusya'da ‘karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina böyle görüntülendi

Rusya'nın Çukotka yarımadasında ‘Beringiya' milli parkının çalışanları, beslenmek için kıyıya yanaşan ve çakıllara sürtünerek ‘kaşınan' gri balinanın videosunu çekti.

© Fotoğraf : DHA Yarısı yunus diğer yarısı balina

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Çukotka yarımadasındaki ‘Beringiya' milli parkında kıyıya iyice yanaşarak çakıllara sürtünen balinayı çeken parkın müdür yardımcısı Maksim Antipin'in videosu, milli parkın Facebook'taki sitesinde yayınlandı.

Çekimin önceki gün yapıldığı öğrenildi. Milli park yetkililerinin videonun altında yaptığı açıklamada, "Filmde, Çukotka yarımadasında Chaplino burnunun yakınında gri balinanın zemini içine çekerek filtrelediği ve bu arada çakıllara sürtünerek kaşındığı görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Bilimciler, gri balinanın sığ sularda beslenmekten korkmadığını ve bazen kıyının kenarındaki zemini dahi içine çekebildiğini, balinanın başı ve kuyruk yüzgeciyle geriye doğru da hareket edebildiği için sığ sularda kalma tehlikesinin bulunmadığını belirtiyor.