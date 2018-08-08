'Türkiye'den Rusya'yı ziyaret edecek turist sayısı 2018 yılında 200 bini geçecek'

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) başkanı Sergey Şpilko, Türkiye'den Rusya'yı ziyaret edecek turist sayısının 2018 yılında 200 bini geçeceğini belirterek bunun geçen yılki rakamlardan % 10 daha fazla olduğunu bildirdi.

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Sergey Şpilko bu yıl 10 ila 12 Ağustos tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek Türkiye Festivali ile ilgili basın toplantısında "Geçtiğimiz yıl 180 bin olan Türk turist sayısının, uygulanan vize rejimine rağmen 2018'de artarak 200 bini aşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türk turistlerin Rusya'ya gitmeye istekli olduğunu belirten Şpilko "2010'dan 2013'e kadar, bu ülkeden gelen turist akışı yaklaşık 200 binden 385 bine yükseldi ve bu da Rusya'yı ziyaret eden turist sayısı bakımından Türkiye'yi dördüncü ülke yaptı" ifadelerini kullandı.

RST başkanı, 2016 yılında turist akışının 120 bine düştüğünü ve Türkiye'nin 12. sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.

Şpilko, gelecekte vize rejiminin kaldırılmasının Türkiye'yi Rusya'ya en fazla turist gönderen beş ülkeden biri konumuna geri dönmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Rusya temsilciliği başkanı Celal Kılıç da, 2018 yılının ilk altı ayında Türkiyeyi ziyaret eden Rus turist sayısının yaklaşık 2.4 milyon olduğunu belirterek 2018 yılında 5 milyondan fazla Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Celal Kılıç "Bu yıl Rusya'dan çok fazla turist bekliyoruz. 1 Ocak'tan 30 Haziran 2018'e kadar, Türkiye 2 milyon 400 bin Rus turist tarafından ziyaret edildi. İstatistiklerin tam olarak nasıl olacağını tahmin etmek zor, ancak yıl sonu itibariyle rakamın 5 milyondan fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.