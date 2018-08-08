'Türkiye'den Rusya'yı ziyaret edecek turist sayısı 2018 yılında 200 bini geçecek'

Türk turistlerin Rusya'ya gitmeye istekli olduğunu belirten Şpilko "2010'dan 2013'e kadar, bu ülkeden gelen turist akışı yaklaşık 200 binden 385 bine yükseldi ve bu da Rusya'yı ziyaret eden turist sayısı bakımından Türkiye'yi dördüncü ülke yaptı" ifadelerini kullandı.
RST başkanı, 2016 yılında turist akışının 120 bine düştüğünü ve Türkiye'nin 12. sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.
Şpilko, gelecekte vize rejiminin kaldırılmasının Türkiye'yi Rusya'ya en fazla turist gönderen beş ülkeden biri konumuna geri dönmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
Celal Kılıç "Bu yıl Rusya'dan çok fazla turist bekliyoruz. 1 Ocak'tan 30 Haziran 2018'e kadar, Türkiye 2 milyon 400 bin Rus turist tarafından ziyaret edildi. İstatistiklerin tam olarak nasıl olacağını tahmin etmek zor, ancak yıl sonu itibariyle rakamın 5 milyondan fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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