Kırım'dan İstanbul'a salla gelen Rus gezgin Burlak gözaltına alındı

© Sputnik / Sergey Malgavko Rus gezginler Kırım’dan İstanbul’a salla ulaşmak için yola çıktı

Rusya Coğrafya Topluluğu üyesi Burlak, 100 gün sürmesi planlanan, Sivastopol-İstanbul ve İstanbul-Antalya etaplarından oluşan yolculuğunun ilk etabını tamamlamak üzereyken İstanbul Boğazı'na giriş yapmayı planladığı sırada gözaltına alındı.

Sputnik'e konuşan Burlak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şiddetli rüzgar, bizi İstanbul'un, boğaza girişin 50 kilometre ötesine sürükledi. Dün sabah sınır ihlali yapmamak ve yaklaştığımızı bildirmek için sahil güvenlik birimlerine telsizle ulaştık. Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmak için bizi gümrük kontrol noktasına götürmelerini istedik. Ancak sanırım dil problemi nedeniyle İstanbul'dan bir kurtarma botu getirdiler ve bizi bota aldılar" dedi.

Bu sırada sahil güvenlik teknesinin sala zarar verdiğini ve salın su aldığını anlatan Burlak, Türk görevlilerin salı tekneye bağladığını ve kendilerini İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirdiklerini ifade etti.

'İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU KONUYLA İLGİLENİYOR'

Evraklarının deniz polisi amirinde olduğunu kaydeden Burlak, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun konuyla ilgilendiğini belirtti.

'ANTALYA'YA GİTMEKTEN VAZGEÇTİM'

Bu arada Burlak, yolculuğunun ikinci etabını gerçekleştirmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Burlak, "Antalya'ya gitmeyeceğim, zira ekipmanım zarar gördü ve kayboldu. Moralim de bozuldu. Bize turist statüsü verilmesini istiyoruz. Eşimi buraya davet ederim ve daha sonra uçakla Rusya'ya döneriz. Sal da dahil eşyalarımızı nakliye şirketiyle Rusya'ya göndermek gerekecek" diye konuştu.

Burlak, sahil güvenlik ekiplerinin kendilerine iyi davrandığını da sözlerine ekledi.