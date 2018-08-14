Çin, gökkuşağı alabalığını kimliğinden edip somon diye asimile etti

Gökkuşağı alabalığı 'kimliğini' tanımayan Çin'de bu tatlısu balığı, tuzlusu balığı somon diye resmen etiketlenip satılacak.

Çin'de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gökkuşağı alabalığının ülke içinde somon olarak etiketlenip satılması resmiyet kazandı.

Yıllardır somon niyetine aslında gökkuşağı alabalığı satıldığının geçen yıl medya tarafından ortaya çıkarılması üzerine Çinli yetkililer bu uygulamayı yasaklamak yerine en iyi çözümün meşrulaştırılması olduğuna karar verdi.

Rainbow trout can now be called salmon in China https://t.co/GXo2t5gzda — BBC Asia (@BBCNewsAsia) 14 Ağustos 2018

© Fotoğraf : DHA Dere yatağını değiştirdiler, 120 bin alabalık öldü

Oysa gökkuşağı alabalığı tatlısu balığı, somon ise tatlısuda doğsa bile gelişimini tuzlusuda gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte ikisinin de içi turuncu etten oluşurken dış görünüşleri birbirine çok benziyor.

UZUN ZAMANDIR SOMON DİYE ALABALIK YİYORLAR

© AFP 2018 / Don EMMERT Japon balıkçılar Antarktika'da 122'si hamile 333 balinayı öldürmüş Mayıs ayında devletin medya organı CCTV, Çin'de somon diye satılan balığın üçte birinin aslında gökkuşağı alabalığı olduğunu haberleştirdi.

SOMON ŞEMSİYESİ ALTINDA

Ardından Çin Su İşleri Ürünleri İşleme ve Pazarlama, balıkçılık sanayine bir standart getirmek için somonun artık somontürevi tüm balıkları kapsayan şemsiye ismi kabul edildiğini duyurdu. Bu bilimsel kategoriye alabalığın yanısıra daha pek çok balık giriyor.

Bu duruma Çinli tüketicilerin yoğun tepkisi öncelikle gökkuşağı alabalığında diğer balıklara kıyasla daha fazla parazit bulunmasından ve somonu çiğ yeme adeti kapsamında hasta etmesi ihtimalinden kaynaklanıyor.

Ama Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da #GökkuşağıAlabalığıSomonOluverdi etiketi trend oldu.

'BU İŞE ALABALIK DA ŞAŞTI'

Bir kullanıcı ''Alabalık bu işe şaşmış olmalı. Onca yıldan sonra birdenbire somon oluverdi'' diye iğnelerken diğerleri bu uygulamaya başka alanlar açtı:

''Denizlerle gölleri aynı şey yapabilir miyiz, ne de olsa teknik olarak aynılar.''

''Hadi kerevite istakoz diyelim gitsin.''

'O ZAMAN ÖĞRENCİLER KENDİLERİNE NOT VERSİN'

''Sanayi standartlarını imalatçılar belirleyecekse öğrenciler de kendi kendilerine not versin.''