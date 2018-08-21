'Laiklik elden gidiyor' sözüyle tanınan Süleyman Çakır, dolar hakkında konuştu: Batı gavuru Türkiye'nin ilerlemesini istemiyor

Yaptığı sokak röportajında 'laiklik elden gidiyor', 'iltica geliyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır, bu sefer de dolar krizini değerlendirdi.

Yaptığı sokak röportajındaki sözleriyle sosyal medyayı sallayan ve izlenme rekorları kıran Süleyman Çakır, bu sefer de dolar krizini değerlendirdi.

Youtube'da bir kanal tarafından kendisiyle yapılan röportajda doların sorulması üzerine konuşan Çakır, doların yükselişini "15 Temmuz başarılı olamayınca şimdi dolara başladılar" ifadeleriyle değerlendirdi.

Çakır ayrıca şunları söyledi:

"Bugünkü iktidar borcu bitirdi, 'batı bize siyasi yönetimini uygulayamaz' dedi. Ondan sonra bu gezi olayları başladı, darbe olayları başladı. Hükümet istifa olayları, Taksim olayları, kutu olayları bundan ötürü başladı. Ekonomiyle milleti parçalamaya çalışıyorlar. 90 yıldır askeriyede allah demek yasaktı, niye yasak diyen yoktu. Ancak maddi duruma gelince millet hemen konuştu. Batı, ülkeye nereden vururuz çok iyi biliyor. Batı gavuru Türkiye'nin ilerlemisini istemiyor. Bu iktidara ihanet etmek vatana ihanet etmek demektir."