Ankara'dan Moskova'ya sığınmacıların Suriye'ye dönüşü için ortak grup kurma önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Nikolay Burtsev, sığınmacıların Suriye'ye dönüşü ile ilgili koordinasyon masasının bugün Moskova'da gerçekleşen olağanüstü toplantısında, Türkiye'den Rusya'ya Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi ile ilgili detayların görüşülmesi için çift taraflı kurumlar arası bir grup oluşturma önerisi geldiğini söyledi.

Daha önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin ve Askeri Ataşesi'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu ve Afrika Departmanı Müdür Yardımcısı'yla bir araya gelerek bu konuda uluslararası işbirliğinin yapılması konusunda anlaştıklarını söyleyen Burtsev, Tükiye'nin bu konuda destek verdiğini ve söz konusu faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) ve özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile koordine edilmesi gerektiğini belirttiğini kaydetti.

Burtsev, "Öncelikle ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere öncelik verilmeli. Kalıcı ikamet yerine geri dönmeleri için gerekli tüm şartları ve teminatları sağlamak gerekiyor. Bu, yurt dışından gelen sığınmacıların ülkelerine güvenli dönüş için ek lojistik fırsatlar yaratacak. Rus tarafına, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin ve sığınmacıların evlerine dönmesi ile ilgili tüm teknik nüansların görüşülmesi için çift taraflı kurumlar arası bir grup oluşturma önerisi geldi" ifadelerini kullandı.