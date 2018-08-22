'Türkiye Rus turistlerden bıktı'

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Olef Safonov, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki tatil beldelerinde faaliyet gösteren otellerde 'her şey dahil' sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Safonov, Russia Today televizyonuna son açıklamasında, Sovyetler Birliği'ndeki 'sanatoryum tatilinin' bu sistemin babası olduğunu savundu. Oysa 'her şey dahil' Rus vatandaşlarda öncelikle Türkiye çağrışımını uyandırır.
Ama galiba Türkiye artık böyle konumlandırmadan memnun değil. Temmuz sonlarında Turizm ve Kültür Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Ersoy, geçtiğimiz günlerde, artık turist sayısının öncelik olmadığını söyledi. 2030 yılına kadar turizmin ekonomiye katkısını yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltmeyi planladıklarını belirten Ersoy, bu rakama otelde oturmayacak yüksek gelirli turistler sayesinde varabileceklerini söyledi.
Bu açıklamalarda söz konusu olan, Türkiye'de en az varlıklı yabancı turist olarak görülen Ruslar. İstatistiklere göre 2017'de, Türkiye'de tatil yapan Rusların ortalama harcaması 452 dolar olarak gerçekleşti. Bu da, diğer ülkelerden gelenlere göre yüzde 28 daha az. Bununla birlikte Türkiye'deki en kitle turistler, ‘ucuz' Ruslardır. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının 2.38 milyon olduğu ifade edildi. Ruslar bu alanda lider olmanın yanı sıra, Türkiye'ye toplam turist girişinin yüzde 15'ini oluşturdu. İkinci sıradaki Almanlar ile ara çok büyük: yılın ilk yarısında gelen Alman turistlerin sayısı 1.5 kat daha az çıktı.
Ancak yakın gelecekte Türkiye'nin ilgisini en çok Avustralya ve Japon turistler çekecek. Avustralyalılar ortalama 1300, Japonlar ise 1000 dolar harcıyor. Ancak Türkiye'nin, 1000 dolardan fazla harcama yapan turistlere odaklanma stratejisine şimdilik sadece bu iki ülke uyuyor.
Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rusların Türkiye'de az harcamalarının nedeni olarak ‘her şey dahil' sistemini göstermişti. İstatistiklere göre Rus turistlerin yüzde 96'sı bu sistemi seçiyor. Japon ve Avustralyalı turistler ise daha çok görülmeye değer yerleri gezmeye odaklanıyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da benzer görüşe sahip. Geçen yıldan itibaren aktif olarak ‘her şey dahil' sisteminin kaldırılması için çalışan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sistemin Türkiye'nin özgünlüğünü yok ettiğini söyledi.
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