Karadeniz'de palamut bereketi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, bu sezon Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğunu söyledi.
Denizlerde çapariyle avcılığın serbest bırakılmasının ardından Karadeniz'de bol miktarda palamut avlandığını dile getiren Yazgan, "1 Eylülde sona erecek av sezonu öncesi çok umutluyuz. İnşallah bu sezon Karadeniz'de bol miktarda balık var. Geçen yıl eylül ayında palamut 17 lira 50 kuruştan satılıyordu. Bugün ise 800 gram palamudu 7 lira 50 kuruşa satıyoruz. Sezondan çok umutluyuz." şeklinde konuştu.
Balıkçı tezgahlarında palamut, büyüklüğüne göre tanesi 7,5 ila 10 liradan alıcı buluyor.
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