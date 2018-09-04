Rusya vatandaşlığı isteyen İtalyan oyuncu Ornella Muti: Dedem çarın doktoruydu

Moskova'da bir tiyatro oyununda Çariçe Anna İvanovna'yı canlandıracak İtalyan oyuncu Ornella Muti, Rusya vatandaşlığı talebini yineledi. Muti, dedesi ve büyük annesinin St. Petersburg kökenli olduğunu, dedesinin çarın doktoru olarak çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Rus bir adama aşık olduğu için Rusya vatandaşlığı almak istediğini belirten İtalyan oyuncu Ornella Muti, Moskova'da bir apartman satın almıştı. Muti, 2015'te de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülük ettiği bir hayır galasına katılabilmek için sahte rapor alması nedeniyle de hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Kremlin Sarayı'nda 10 Eylül'de prömiyeri yapılacak ‘Hrustalnıy Dvorets' (Kristal Saray) oyununda Rusça olarak Çariçe Anna İvanovna'yı canlandıracak. Muti, prömiyer öncesi Rusya vatandaşı olma talebini tekrarladı: "Ben Rusya sakiniyim, kaydım Moskova'da. Vatandaşlığım yok, ama olabildiğince sık buraya gelmeye çalışıyorum. Rusya vatandaşı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muti dedesi ve büyükannesinin St. Petersburg kökenli olduğunu, bu nedenle uzun zamandır Rus geleneklerini daha fazla öğrenmek istediğini ifade etti.

Muti "Dedem Rus çarının doktorlarından biriydi. Büyükannem piyanistti, ailemizde şarkıcı da var. Belki de Rus kökenlerimiz sayesinde bu kadar sanatçı bir ailemiz var" dedi.

‘HERKES RUSYA'YA GELMELİ'

Muti, Rusya'ya minnettar olduğunu ve herkese tereddüt etmeden buraya gelmesini tavsiye etti.

Muti "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Rusya'ya gelmekten korkanlar var. Korkunuzu unutun. Burası geleneklere, insanların yaptıklarına saygılı bir ülke" dedi.

Oyunda Rusça olarak rol alacak Muti, iyi konuşacağını umduğunu belirterek "Bu benim için bir hayal gibi, özellikle de Rusça. Umarım yapabileceğim. Rusça ile ilgili biraz zorluk yaşadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.