KikiChallenge Suriye ordusunu da sardı: İdlib için geldik

İdlib'e operasyon hazırlığı yapan Suriye askerlerinin kimisi, Kaide kolu Nusra liderliğindeki cihatçılara, sosyal medyada 'InMyFeelingsChallenge' ya da 'KikiChallenge' diye paylaşılan meydan okumayla mesaj gönderiyor.
ORDUNUN RESMİ SAYFASINDAN İZLENİYOR
Direksiyonda olan ''Kiki, senin için geldik İdlib'' diyor.
Yolcu koltuğundaki asker, artık gelenek olduğu üzere hareket halindeki araçtan aşağı atlıyor.
Cibin yanında şarkının sözlerine eşlik ederek dans eden asker, 'KikiChallenge' dansının 'binip sürme' ve 'kalp' işaretlerini de sırasıyla yapıyor.
KOMEDYEN YOLUN ORTASINDA BAŞLATTI
ABD ve İngiltere müzik listelerinde bir numara olan Drake'in 'In My Feelings' şarkısı eşliğinde bu furyayı komedyen Shiggy başlattı.
Arabaların geçtiği yolun ortasında 'In My Feelings' eşliğinde tuhaf bir dans yapan Shiggy'nin videoyu Instagram'da paylaşması, şarkının küresel hit haline gelmesine önemli rol oynadı.
ÇITA YÜKSELDİKÇE YÜKSELDİ
Ardından aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi çıtayı yükselterek bunu bir meydan okumaya çevirdi.
#InMyFeelingsChallenge #HopeOnTheStreet pic.twitter.com/Bm8bxtKsFq— 방탄소년단 (@BTS_twt) 23 Temmuz 2018
Hareket halindeki aracın yolcu koltuğundan atlayanlar kadar direksiyonu bırakarak yola atlayıp dans edenler de oldu.
PEK ÇOK ÜLKEDE YASAK, İDLİB YOLUNDA SERBEST
Bu cesaret gösterisine Suriye askerleri de kayıtsız kalmadı.
Pek çok ülkede trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için yasaklanan ve cezalandırılan 'KikiChallenge', İdlib'e giden yollarda serbest.
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