KikiChallenge Suriye ordusunu da sardı: İdlib için geldik

Drake'in 'In My Feelings' şarkısı eşliğinde yapılan meydan okuma furyasına, İdlib'i cihatçılardan kurtarmaya giden Suriye ordusunun askerleri de katıldı.

İdlib'e operasyon hazırlığı yapan Suriye askerlerinin kimisi, Kaide kolu Nusra liderliğindeki cihatçılara, sosyal medyada 'InMyFeelingsChallenge' ya da 'KikiChallenge' diye paylaşılan meydan okumayla mesaj gönderiyor.

ORDUNUN RESMİ SAYFASINDAN İZLENİYOR

Suriye ordusunun Facebook sayfasında da yayımlanan videoda iki asker ağır silah yüklü cipte yol alıyor.

Direksiyonda olan ''Kiki, senin için geldik İdlib'' diyor.

Yolcu koltuğundaki asker, artık gelenek olduğu üzere hareket halindeki araçtan aşağı atlıyor.

Cibin yanında şarkının sözlerine eşlik ederek dans eden asker, 'KikiChallenge' dansının 'binip sürme' ve 'kalp' işaretlerini de sırasıyla yapıyor.

© AFP 2018 / AARON M. SPRECHER Rapçi Drake'den kadınları elle taciz eden izleyiciye: Oraya gelip seni döverim

Facebook'taki 'Syrian Arab Army @syrianmilitary' sayfasına 12 Eylül'de yüklenen video, cuma 13.30'a dek 53 bin kez izlendi.

KOMEDYEN YOLUN ORTASINDA BAŞLATTI

ABD ve İngiltere müzik listelerinde bir numara olan Drake'in 'In My Feelings' şarkısı eşliğinde bu furyayı komedyen Shiggy başlattı.

Arabaların geçtiği yolun ortasında 'In My Feelings' eşliğinde tuhaf bir dans yapan Shiggy'nin videoyu Instagram'da paylaşması, şarkının küresel hit haline gelmesine önemli rol oynadı.

ÇITA YÜKSELDİKÇE YÜKSELDİ

Ardından aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi çıtayı yükselterek bunu bir meydan okumaya çevirdi.

Hareket halindeki aracın yolcu koltuğundan atlayanlar kadar direksiyonu bırakarak yola atlayıp dans edenler de oldu.

© AFP 2018 / SAMI ALI İdlib neden önemli?

Hatta bazıları uçaktan atlayıp havada dans etti.

PEK ÇOK ÜLKEDE YASAK, İDLİB YOLUNDA SERBEST

Bu cesaret gösterisine Suriye askerleri de kayıtsız kalmadı.

Pek çok ülkede trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için yasaklanan ve cezalandırılan 'KikiChallenge', İdlib'e giden yollarda serbest.