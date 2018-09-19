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13:31 19 Eylül 2018
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    Apple CEO'su Tim Cook, iPhone XS ve XS Max tanıtımında

    Tim Cook: Yeni iPhone'lar çok pahalı, çünkü ihtiyaç duyduğunuz diğer aygıtların yerini tutuyor

    © REUTERS / Stephen Lam
    Yaşam
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    Yeni iPhone serisi iPhone XR, XS and XS Max'ın en pahalı modelleri 1449 dolara varan fiyatlarla piyasaya çıktı. TV'de yeni ürünlerin fahiş fiyatlarıyla ilgili sorguya çekilen Apple CEO'su Tim Cook ''Bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'' savunması yaptı.

    Apple
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
    Apple CEO'su Tim Cook, katılığı ABC kanalının 'Good Morning America' programında, yeni iPhone ürünlerinin çok pahalı olduğunu kabul etti.

    Apple CEO'su Tim Cook, astronomik fiyatları savunurken, iPhone'un tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm aygıtların yerini tuttuğunu söyledi.

    Cook, ''Bunlar bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'' sözünü şöyle gerekçelendirdi:

    'DİĞER AYGITLAR FUZULİ OLDU'

    ''iPhone senin dijital kameranın yerini aldı, artık ayrı bir kameraya ihtiyacın yok. Senin video kameranın, müzik çalarının yerini aldı, tüm diğer farklı cihazların yerini aldı.''

    Apple Tanıtım Lansmanı
    © REUTERS / STEPHEN LAM
    Yeni Apple ürünleri tanıtıldı, Türkiye'deki ürünlere zam geldi
    'EN YENİLİKÇİ ÜRÜNÜ İSTEMENİN BİR BEDELİ VAR'

    Apple CEO'su ''Dolayısıyla bu ürünün çok önemli olduğu öne sürülebilir. Bizim bulgularımız da insanların elde edilebilir en yenilikçi ürüne sahip olmak istediğini gösteriyor. Ve bu da öyle ucuz bir şey değil'' dedi.

    COOK'UN HESABINA GÖRE GÜNDE 1 DOLARA GELİYOR

    Yeni iPhone serisinin fiyatlarının bazı Mac bilgisayarlardan daha pahalı olmadı dikkat çekerken Cook tüketicinin taksitle ödeme yaptığı için zorlanmadığını iddia etti:

    iPhone XR
    © REUTERS / Stephen Lam
    iPhone'un en üst versiyonu Türkiye'de 16 bin TL'ye satılacak
    ''Çoğu kişi bir telefon operatörüyle anlaşma yaparak ödüyor. Aylık taksitlerle o kadar pahalı olmuyor. 1000 dolar üzeri bir telefon için çoğu kişi ayda 30 dolar ödüyor. Bu da günde 1 dolara geliyor.''

    ESKİ MODELLER UCUZLADI

    Bu arada yeni serinin en ucuz ürünü XR'ın fiyatlarının 749 dolardan başlamasının ardından, iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 449, iPhone 8'in 599 dolara düştü.

    Etiketler:
    iPhone 8, iPhone 7, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone, Good Morning America, ABC, Apple, Tim Cook, ABD
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