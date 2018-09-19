Tim Cook: Yeni iPhone'lar çok pahalı, çünkü ihtiyaç duyduğunuz diğer aygıtların yerini tutuyor

Yeni iPhone serisi iPhone XR, XS and XS Max'ın en pahalı modelleri 1449 dolara varan fiyatlarla piyasaya çıktı. TV'de yeni ürünlerin fahiş fiyatlarıyla ilgili sorguya çekilen Apple CEO'su Tim Cook ''Bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'' savunması yaptı.

© REUTERS / Regis Duvignau Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Apple CEO'su Tim Cook, katılığı ABC kanalının 'Good Morning America' programında, yeni iPhone ürünlerinin çok pahalı olduğunu kabul etti.

Apple CEO'su Tim Cook, astronomik fiyatları savunurken, iPhone'un tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm aygıtların yerini tuttuğunu söyledi.

Cook, ''Bunlar bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'' sözünü şöyle gerekçelendirdi:

Tim Cook Admits the iPhone XS Is Very Expensive https://t.co/iCHOZnmVgy pic.twitter.com/01RBc49iQ4 — Tsai Rox (@tsairox) 19 Eylül 2018

'DİĞER AYGITLAR FUZULİ OLDU'

''iPhone senin dijital kameranın yerini aldı, artık ayrı bir kameraya ihtiyacın yok. Senin video kameranın, müzik çalarının yerini aldı, tüm diğer farklı cihazların yerini aldı.''

© REUTERS / STEPHEN LAM Yeni Apple ürünleri tanıtıldı, Türkiye'deki ürünlere zam geldi

Apple CEO'su ''Dolayısıyla bu ürünün çok önemli olduğu öne sürülebilir. Bizim bulgularımız da insanların elde edilebilir en yenilikçi ürüne sahip olmak istediğini gösteriyor. Ve bu da öyle ucuz bir şey değil'' dedi.

COOK'UN HESABINA GÖRE GÜNDE 1 DOLARA GELİYOR

Yeni iPhone serisinin fiyatlarının bazı Mac bilgisayarlardan daha pahalı olmadı dikkat çekerken Cook tüketicinin taksitle ödeme yaptığı için zorlanmadığını iddia etti:

''Çoğu kişi bir telefon operatörüyle anlaşma yaparak ödüyor. Aylık taksitlerle o kadar pahalı olmuyor. 1000 dolar üzeri bir telefon için çoğu kişi ayda 30 dolar ödüyor. Bu da günde 1 dolara geliyor.''

ESKİ MODELLER UCUZLADI

Bu arada yeni serinin en ucuz ürünü XR'ın fiyatlarının 749 dolardan başlamasının ardından, iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 449, iPhone 8'in 599 dolara düştü.