Tim Cook: Yeni iPhone'lar çok pahalı, çünkü ihtiyaç duyduğunuz diğer aygıtların yerini tutuyor

Apple CEO'su Tim Cook, astronomik fiyatları savunurken, iPhone'un tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm aygıtların yerini tuttuğunu söyledi.
Cook, ''Bunlar bugüne dek yaptığımız en gelişmiş, en ileri iPhone'' sözünü şöyle gerekçelendirdi:
Tim Cook Admits the iPhone XS Is Very Expensive https://t.co/iCHOZnmVgy pic.twitter.com/01RBc49iQ4— Tsai Rox (@tsairox) 19 Eylül 2018
'DİĞER AYGITLAR FUZULİ OLDU'
''iPhone senin dijital kameranın yerini aldı, artık ayrı bir kameraya ihtiyacın yok. Senin video kameranın, müzik çalarının yerini aldı, tüm diğer farklı cihazların yerini aldı.''
Apple CEO'su ''Dolayısıyla bu ürünün çok önemli olduğu öne sürülebilir. Bizim bulgularımız da insanların elde edilebilir en yenilikçi ürüne sahip olmak istediğini gösteriyor. Ve bu da öyle ucuz bir şey değil'' dedi.
COOK'UN HESABINA GÖRE GÜNDE 1 DOLARA GELİYOR
Yeni iPhone serisinin fiyatlarının bazı Mac bilgisayarlardan daha pahalı olmadı dikkat çekerken Cook tüketicinin taksitle ödeme yaptığı için zorlanmadığını iddia etti:
ESKİ MODELLER UCUZLADI
Bu arada yeni serinin en ucuz ürünü XR'ın fiyatlarının 749 dolardan başlamasının ardından, iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 449, iPhone 8'in 599 dolara düştü.
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