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18:43 26 Eylül 2018
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    Zenit marka bir fotoğraf makinesi

    Leica, Sovyetlerin meşhur Zenit fotoğraf makinesini canlandırdı

    © AFP 2018 / Yuri KADOBNOV
    Yaşam
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    Alman fotoğraf makinesi üreticisi Leica toplu üretimi 30 yıl önce sonlanan Sovyetler'in efsanevi fotoğaf makinesi Zenit'i canlandırdı. Yeni dijital fotoğraf makinesi modeli bugün tanıtıldı.

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    'Zenit M' adlı yeni dijital fotoğraf makinesi bugün Almanya'nın Köln kentindeki fotoğrafçılık sergisinde tanıtıldı.

    ARALIKTA AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK

    Zenit M'İn aralıkta Avrupa'da, Ocak 2019'dan itibaren de Rusya'da satışa çıkacağı açıklandı.

    Zamanında Leica'dan esinlenerek üretilen Sovyetler Birliği'nin efsanevi fotoğraf makineleri Zenit ve Zorki bu kez Zenit M'in tasarımına ilham verdi.

    ALMANYA VE RUSYA ORTAKLAŞA ÜRETECEK

    Zenit M'in Rusya ve Almanya tarafından ortaklaşa üretileceği ve fiyatının 5.000- 6.000 euro (5900-7000 dolar) civarında olacağı duyuruldu

    Rus Shvabe holdinginin sözcüsü yaptığı açıklamada "Hedef kitlemiz lüks ve amatör fotoğrafçılar" diyerek makinenin etiket fiyatının hakkını vereceğini söyledi.

    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı olan Shvabe  projeyi  Leica ile orijinal Zenit ve Zorki fotoğraf kameralarının üreticisi Krasnogorsk fabrikası arasındaki bir  'sinerji' olarak tanımladı.

    Zenti makineleri Sovyetler Birliği'nden önce Doğu Bloku ülkelerine oradan da Batı'ya yayılmış ve bir fenomen haline gelmişti. Fotoğraf makinesinin toplu üretimi 1986'da sonlandırılmıştı. Sınırlı sayıda üretim 2005'e kadar sürmüştü.

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    Etiketler:
    fotoğraf makinesi, Shvabe, Zenit, Leica, Rostec, Almanya, Rusya
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