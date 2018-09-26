Leica, Sovyetlerin meşhur Zenit fotoğraf makinesini canlandırdı

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'Zenit M' adlı yeni dijital fotoğraf makinesi bugün Almanya'nın Köln kentindeki fotoğrafçılık sergisinde tanıtıldı.

ARALIKTA AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK

Zenit M'İn aralıkta Avrupa'da, Ocak 2019'dan itibaren de Rusya'da satışa çıkacağı açıklandı.

Zamanında Leica'dan esinlenerek üretilen Sovyetler Birliği'nin efsanevi fotoğraf makineleri Zenit ve Zorki bu kez Zenit M'in tasarımına ilham verdi.

Industry News: Zenit and Leica Present Joint Production Camera https://t.co/fscSDxVC7m pic.twitter.com/WQ6krZVVWA — Canon Rumors (@canonrumorsguy) September 26, 2018

​ALMANYA VE RUSYA ORTAKLAŞA ÜRETECEK

Zenit M'in Rusya ve Almanya tarafından ortaklaşa üretileceği ve fiyatının 5.000- 6.000 euro (5900-7000 dolar) civarında olacağı duyuruldu

Rus Shvabe holdinginin sözcüsü yaptığı açıklamada "Hedef kitlemiz lüks ve amatör fotoğrafçılar" diyerek makinenin etiket fiyatının hakkını vereceğini söyledi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı olan Shvabe projeyi Leica ile orijinal Zenit ve Zorki fotoğraf kameralarının üreticisi Krasnogorsk fabrikası arasındaki bir 'sinerji' olarak tanımladı.

Zenti makineleri Sovyetler Birliği'nden önce Doğu Bloku ülkelerine oradan da Batı'ya yayılmış ve bir fenomen haline gelmişti. Fotoğraf makinesinin toplu üretimi 1986'da sonlandırılmıştı. Sınırlı sayıda üretim 2005'e kadar sürmüştü.