Mouse Pad'inde dokunmatik ekran olan ilk laptop tanıtıldı

RAZER Oyun tutkunları için üç ekranlı laptop

Asus'un yeni ZenBook Pro'su, dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yüksek çözünürlüklü, tümüyle renkli bir dokunmatik ekranla birleştiriyor.

ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad uygulamalarıyla etkileşimler kurmak için yeni yollar sunuyor. İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.

Cihaz, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.

15 İNÇ EKRAN VE İ9 İŞLEMCİ

ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor. ScreenPad ise geliştiricilere yeni ScreenPad uygulamaları geliştirme ya da masaüstü uygulamalarla entegrasyon fırsatları sunuyor.

'SCREEN PAD, OFFİCE UYGULAMARIYLA GÜÇLÜ BİR ENTEGRASYONA SAHİP'

5.5 inç FHD dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bir Windows Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) olan ScreenPad, dizüstü bilgisayarla çalışmak için yeni bir yol sunuyor. ScreenPad'in yardımcı fonksiyonları, kullanıcının o anda yapmakta olduğu işleme ayak uyduracak şekilde çalışıyor. Böylelikle aynı anda birden fazla görevi sürdürmek ve işleri tamamlamak hem daha kolay hem de daha hızlı hale geliyor. ScreenPad'in dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzeyleri arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarla güçlü bir entegrasyona sahip olan ScreenPad'in uygulama kütüphanesi genişliyor.

AÇILDIĞI AN KULLANIMA HAZIR HALE GELİYOR

ZenBook Pro 15, 8. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. ZenBook Pro 15 açıldığı an kullanıma hazır hale geliyor ve uygulamaları hızlıca açıyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda hayli iyi görsellik sunuyor.