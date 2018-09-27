Mouse Pad'inde dokunmatik ekran olan ilk laptop tanıtıldı

ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad uygulamalarıyla etkileşimler kurmak için yeni yollar sunuyor. İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.
Cihaz, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.
15 İNÇ EKRAN VE İ9 İŞLEMCİ
ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor. ScreenPad ise geliştiricilere yeni ScreenPad uygulamaları geliştirme ya da masaüstü uygulamalarla entegrasyon fırsatları sunuyor.
'SCREEN PAD, OFFİCE UYGULAMARIYLA GÜÇLÜ BİR ENTEGRASYONA SAHİP'
AÇILDIĞI AN KULLANIMA HAZIR HALE GELİYOR
ZenBook Pro 15, 8. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. ZenBook Pro 15 açıldığı an kullanıma hazır hale geliyor ve uygulamaları hızlıca açıyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda hayli iyi görsellik sunuyor.
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