'İnternette seks': Bilim insanları internetten tanışmanın sonuçlarını açıkladı

Bilim insanları, 16 yaşından büyük her üç internet kullanıcısından birinin, tanışma sitelerini ziyaret ettiğini belirtti. Çiftler, akraba veya arkadaşlarının yardımına başvurmadan sitelerde ilişki kuruyor. Ancak, sanal tanışmanın popülerliği arttıkça, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar daha fazla yayılıyor.

© REUTERS / Pilar Olivares Kadınlara yeni tehdit: İkinci eş bulma sitesi furyası

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi VTSIOM’a göre, 2011'de, Rusların sadece yüzde 11'i internette tanışmanın etkili olduğuna inanıyordu. Şimdi ise ankete katılanların yüzde 34'ü bu şekilde düşünüyor. Katılımcıların yüzde 19'u kendi deneyimlerinden böyle bir sonuca vardıklarını açıkladı.

Arkadaşlık siteleri ve mobil uygulamalara artan güven, dünya çapında bir trend. ABD'de bir hayat arkadaşı bulmak için en yaygın olan ikinci yol olarak biliyor. Avrupa'daki yetişkin nüfusun neredeyse dörtte biri internetten eş arıyor.

'KULLANICILARIN YÜZDE 81'İ YALAN SÖYLÜYOR'

ABD’li uzmanlar, sanal ortamda tanışmanın popülaritesine rağmen, burada yaşam partneri bulmak için pek şans olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre, kullanıcıların yüzde 81'i muhatabına yalan söylüyor. Kadınlar kendilerini olduklarından ortalama 4 kilo daha zayıf, erkekler ise boylarını birkaç santim daha uzun gösteriyor. İkinci olarak, sitelerin kullanıcı profiline göre uygun çifti bulma konusundaki algoritmaları da etkisiz.

Yüzlerce gönüllüyle yapılan bir deneyde, Kalifornia Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, makine öğrenimi teknolojisini kullanarak, katılımcıların ayrıntılı anketlerini karşılaştırdılar, farklı çiftler seçerek onlara dört dakikalık buluşma ayarladı. Sonuç olarak, bilim insanlarının kullandıkları algoritmaların hiçbirinin işe yaramadığı ortaya çıktı. Ortak çıkarlar ve psikolojik uyumluluk, fiziksel çekiciliği garanti edemedi.

'AMERİKA'DAKİ AİLELERİN ÜÇTE BİRİ İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMAYLA KURULUYOR'

© AP Photo / Tsering Topgyal Tinder'da yeni düzen: Kadınlar önden

Yine de bazı bilim insanları sanal ortamda tanışmanın yararlı olduğunu düşünüyor. Şikago Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, 19 bin katılımcıdan oluşan bir ankete dayanarak, Amerika'daki ailelerin yaklaşık üçte birinin internet yoluyla tanışma sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, bu tür çiftlerin evliliklerinin daha mutlu olduğu ve boşanmalara daha az rastlandığı görülüyor. Uzmanlar, internet evliliğinin başarısının, kullanıcı profillerindeki detaylı bilgi ile ilgili olduğuna inanıyor. İnsanlar, ilk buluşmadan önce birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyor.