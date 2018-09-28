Kayıt
17:53 28 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Online buluşma uygulaması Tinder

    'İnternette seks': Bilim insanları internetten tanışmanın sonuçlarını açıkladı

    © AP Photo / Tsering Topgyal
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bilim insanları, 16 yaşından büyük her üç internet kullanıcısından birinin, tanışma sitelerini ziyaret ettiğini belirtti. Çiftler, akraba veya arkadaşlarının yardımına başvurmadan sitelerde ilişki kuruyor. Ancak, sanal tanışmanın popülerliği arttıkça, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar daha fazla yayılıyor.

    gelin
    © REUTERS / Pilar Olivares
    Kadınlara yeni tehdit: İkinci eş bulma sitesi furyası
    Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi VTSIOM’a göre, 2011'de, Rusların sadece yüzde 11'i internette tanışmanın etkili olduğuna inanıyordu. Şimdi ise ankete katılanların yüzde 34'ü bu şekilde düşünüyor. Katılımcıların yüzde 19'u kendi deneyimlerinden böyle bir sonuca vardıklarını açıkladı.

    Arkadaşlık siteleri ve mobil uygulamalara artan güven, dünya çapında bir trend. ABD'de bir hayat arkadaşı bulmak için en yaygın olan ikinci yol olarak biliyor. Avrupa'daki yetişkin nüfusun neredeyse dörtte biri internetten eş arıyor.

    'KULLANICILARIN YÜZDE 81'İ YALAN SÖYLÜYOR'

    Tinder, randevu
    © Fotoğraf : Twitter
    Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi
    ABD’li uzmanlar, sanal ortamda tanışmanın popülaritesine rağmen, burada yaşam partneri bulmak için pek şans olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre, kullanıcıların yüzde 81'i muhatabına yalan söylüyor. Kadınlar kendilerini olduklarından ortalama 4 kilo daha zayıf, erkekler ise boylarını birkaç santim daha uzun  gösteriyor. İkinci olarak, sitelerin kullanıcı profiline göre uygun çifti bulma konusundaki algoritmaları da etkisiz.

    Yüzlerce gönüllüyle yapılan bir deneyde, Kalifornia Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, makine öğrenimi teknolojisini kullanarak, katılımcıların ayrıntılı anketlerini karşılaştırdılar, farklı çiftler seçerek onlara dört dakikalık buluşma ayarladı. Sonuç olarak, bilim insanlarının kullandıkları algoritmaların hiçbirinin işe yaramadığı ortaya çıktı. Ortak çıkarlar ve psikolojik uyumluluk, fiziksel çekiciliği garanti edemedi.

    'AMERİKA'DAKİ AİLELERİN ÜÇTE BİRİ İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMAYLA KURULUYOR'

    Online buluşma uygulaması Tinder
    © AP Photo / Tsering Topgyal
    Tinder'da yeni düzen: Kadınlar önden
    Yine de bazı bilim insanları sanal ortamda tanışmanın yararlı olduğunu düşünüyor. Şikago Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, 19 bin katılımcıdan oluşan bir ankete dayanarak, Amerika'daki ailelerin yaklaşık üçte birinin internet yoluyla tanışma sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, bu tür çiftlerin evliliklerinin daha mutlu olduğu ve boşanmalara daha az rastlandığı görülüyor. Uzmanlar, internet evliliğinin başarısının, kullanıcı profillerindeki detaylı bilgi ile ilgili olduğuna inanıyor. İnsanlar, ilk buluşmadan önce birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyor.

    İlgili konular:

    Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanışan bir hacker, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi
    Facebook, Tinder oluyor
    Endonezya'da çok eşlilik için Tinder benzeri uygulama
    Etiketler:
    arkadaşlık sitesi, Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSİOM), Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük bir Yunan adası olan Midilli, nasıl göç krizinin merkez üssüne dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet