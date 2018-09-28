71 yaşındaki Parisli, 25 yıldır 1 metrekarelik dairede yaşıyor: Kaplumbağa gibi hissediyorum

Dairenin 5 metrekarelik zemin genişliği olsa da, çatı katı olmasından ötürü José'nin rahat hareket edebileceği alanın genişliği yalnızca 1 metrekare.
'ACI VERİCİ'
Yaşam koşullarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan José, "Kaplumbağa gibi hissediyorum. Bu durum moral ve fiziksel olarak acı verici" ifadelerini kullandı ve "Gündelik hayatımda ve işimde, kimse içinde bulunduğum durumu bilmiyor" dedi.
BANYO İÇİN BELEDİYE HAVUZUNA GİDİYOR
Tuvalet ve banyo da bulunmayan dairede José, binanın girişindeki tuvaleti kullanıyor ve banyo ihtiyacını da havuza giderek karşılamak zorunda kalıyor.
José, "Yıkanmak için haftada 3 defa belediye havuzuna gidiyorum" dedi.
Paris: José, 71 ans, 25 ans de vie dans moins de 1 m2 https://t.co/wPTCV6jqAg via @LeParisien_75— Pichard (@Pichard45477364) September 28, 2018
Fransa'da konut yardımı Fondation Abbé Pierre, José'nin durumunu Paris'te yasadışı olarak kiralanan minik apartman dairelerinin sayısını kamuoyunun dikkatine sunmak için duyurmak istiyor.
YASAĞA RAĞMEN KİRALANIYOR
Abbe Pierré fonu tarafından José'nin durumunun belediye başkanı Anne Hidalgo'ya bildirildiği ve yetkililerin bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattıkları öğrenildi.
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