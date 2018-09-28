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17:49 28 Eylül 2018
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    Nusret Gökçe, Nusr-Et

    Nusr-et'te alev şovunda müşteriler yandı: Biri ağır 5 yaralı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan alev şovu sırasında, alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

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    © AA /
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    Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre şöyle gelişti; Restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

    ÇEK KADIN TURİST AĞIR YARALANDI

    Alevler bar kısmında eşi Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı kadın turist Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına eşi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak turist kadının vücudunda yanıklar oluştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    3 TURİST HAFİF YARALANDI

    Olayda Tresnakova'nın Hong Kong merkezli bir şirkette CEO olan eşi Viktor Hajıcek ve eşiyle birlikte balayı için İstanbul'da olan İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

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    © Fotoğraf : Twitter
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    3 yaralı da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 turist polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

    2 ÇALIŞAN DA YANDI

    Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.'nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheli olarak ifadeleri alınan 2 çalışanın hastanede tedaviye alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler:
    yaralama, yangın, Nusr-Et, Nusret Gökçe, İstanbul
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