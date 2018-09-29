Kızıldeniz'de dünyanın en zengin turistleri için tatil beldesi yapılıyor

Arabian Business sitesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de lüks bir turizm beldesinin mega projesini başlattığını açıkladı.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'de dev turizm atılımı: Peçe zorunluluğu kaldırılabilir

Proje için ilk finansman devlet yatırım fonlarından biri tarafından sağlanacak. Daha sonra özel yatırımcılar davet edilecek. Tatil beldesi, 'geleceğin şehri' olarak adlandırılan Noom ve 50 adadan oluşan bir diğer büyük turizm projesinin yakınına inşa edilecek.

Devlet yatırım fonundan yapılan açıklamada "Proje, Akdeniz'in doğal bir uzantısı olacak ve Ortadoğu'nun Rivierası olacak" denildi.

Tatil beldesinin inşaatı 2019'un ilk çeyreğinde başlayacak ve ilk aşaması 2020 sonunda tamamlanacak. Projenin bir bütün olarak 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

Oteller, özel villalar, yat kulübü ve sanat akademisinden oluşan Proje, dünyanın en zengin 2.5 milyon turisti için tasarlandı.