Kanye West adını değiştirdi: Ben artık 'Ye'yim

Ünlü rapçi Kanye West, adını 'Ye' olarak değiştirdi. West, daha önce yaptığı açıklamada, "Ye, bence İncil'de en sık geçen kelime. Ye, sen demek. Ben siz'im. Ben biz'im. Yani biziz. Ye iyinin, kötünün, kafa karışıklığının her şeyin yasıması" demişti.

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Kanye West, Twitter mesajında "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi. West bir süredir 'Ye' labakıyla anılıyordu.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

​BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, yeni albümünü çıkardığı Haziran'dan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu. Ancak şarkıcı 'duygusal nedenlerle' son anda programa çıkmadı.

West daha önce 'Ye' isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söylemişti.

West, "Ye, bence İncil'de en sık geçen kelime. Ye, sen demek. Ben siz'im. Ben biz'im. Yani biziz. Ye iyinin, kötünün, kafa karışıklığının her şeyin yasıması. Albüm de daha çok bizim yansımamız" ifadelerini kullanmıştı.