Hava trafik kontrolörü, ölümü pahasına bir yolcu uçağını kurtardı

Hava trafik kontrolörü Antonius Gunawan Agung 28 Eylül'de Sulavesi Adası'ndaki Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie havalimanında görevliydi. 6.1 büyüklüğündeki ilk sarsıntılar başladığı zaman, yüzlerce insanı taşıyan Batik Air'e ait yolcu uçağının kalkışını sağlayıncaya kadar komuta kulesini terk etmeyi reddetti.

Uçağın güvende olduğuna emin olduktan sonra, genç adam çökmeye başlayan kuleden ayrılmaya çalıştı. O sırada sarsıntı 7.4 büyüklüğüne ulaşmıştı.

Dördüncü kattan atlamak zorunda kaldı ve birçok iç organı hasar gördü. Kaldırıldığı en yakın hastahanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra daha modern ekipmanlarla donatılmış bir hastaneye kaldırılacağı sırada, kendisini nakledecek helikopterin gelmesini beklemeden öldü. Bir ay sonra 22. Doğum gününü kutlayacaktı.