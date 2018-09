'Miss Finland 2018' yarışmasını Rus asıllı güzel kazandı

View this post on Instagram

MISS FINLAND 2018💙✨ — DREAMS COME TRUE! Kolme vuotta sitten lähdin ensimmäistä kertaa kokeilemaan omia siipiä Miss Suomi kilpailuissa ja tie päättyi kuin seinään ensimmäisiin castingeihin. Vahva usko ja luottamus omiin voimiin sekä halu saavuttaa unelma motivoi mua puskemaan edelleen kohti unelmia. Tänään 29.9 sain kokea jotain aivan uskomatonta, kun mun kilpailijanumero sanottiin uuden Miss Suomen julkistamisen yhteydessä. Sanat ei riitä kuvailemaan onnellisuuden sekä kiitollisuuden määrää — kiitos❤️✨ Tästä tulee upea vuosi, minun vuoteni Miss Suomena 2018!👑✨ #misssuomi #misssuomi2018 @misssuomiofficial

