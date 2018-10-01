Türkiye'nin yaşlı nüfusu 62 ülkeyi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren 'yaşlı nüfusu', birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.
Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 62 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
YAŞLI NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU ÜLKE MONAKO
Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 32.2 ile Monako oldu. Toplam 30 bin 645 kişilik Monako nüfusunun 9 bin 870'ini yaşlılar oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından bu ülkeyi yüzde 27.9 ile Japonya, yüzde 22.1 ile Almanya, yüzde 21.5 ile İtalya ve yüzde 21.1 ile Finlandiya takip etti.
Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1 ile Katar, yüzde 1.1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Uganda, yüzde 2.1 ile Güney Sudan ve yüzde 2.2 ile Somali oldu.
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