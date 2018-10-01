Lindsay Lohan, çocuklarını almak istediği 'mülteci' kadından yumruk yedi

Lohan'ın canlı olarak paylaştığı ancak daha sonra sildiği görüntüler, akşam karanlığında sokakta battaniyeyle yatan ve iki çocuğu olan bir aileyi ABD'li oyuncunun görüntülemesiyle ile başlıyor.
Lohan takipçilerine "Herkese merhaba. Size yeni tanıştığım bir aileyi göstermek istiyorum. Haklarında endişelendiğim Suriyeli mülteci bir aile. Gerçekten yardıma ihtiyaçları var" diyor.
Suriyeli mülteci olduğu iddia ettiği ailenin çocuklarını yanına almak isteyen Lohan'ın aileye "Benimle gelmek ister misiniz? Benimle gelin. Sizlere yardım etmek istiyorum" dediği ardından da çocuklardan birine dönüp "Bu gece bir otelde kalmak ister misin? Film izlemek ister misin? Televizyonda ya da bilgisayarda film izlemek harika olabilir. Yarın seni geri getirim" dediği duyuluyor.
Ancak "Oğullarınızın böyle yerde yatmasına izin vermemelisiniz. Çalışkan bir kadın olmalı ve onlar içinden elinden geleni yapmalısın. O zaman daha iyi bir yaşamları olabilir. Eğer birisi size bir ev ve yatak sunarsa, ki şu anda bu kişi benim, onlara buna sağlamalısınız" diyen Lohan'ın önerisini ailenin kabul etmemesi işlerin çirkinleşmesine yol açtı.
'ARAP KÜLTÜRÜNÜ MAHVEDİYORSUNUZ'
Lohan'ın takip sırasında kadının yanındaki çocuklardan birinin elini tutması üzerine kadın Lohan'ın suratına yumruk attı.
Lindsey Lohan lands herself in hot water after she “allegedly” tried to kidnap two children from a Syrian family which was broadcasted on her Instagram live.pic.twitter.com/6EzzP1yk8d— Current Pop (@currentpop) September 29, 2018
Suratına aldığı darbenin ardından takibi bırakan ve ağladığı gözüken Lohan ise takipçilerine 'şoke olduğunu ve korktuğunu, sadece çocukları kurtarmak istediğini' söyledi.
ÇOK SAYIDA SOSYAL MEDYA KULLANCISI LOHAN'I 'ÇOCUK KAÇIRMAYA ÇALIŞMAKLA' SUÇLADI
Olayın sosyal medyada duyulması sonrası çok sayıda kullanıcı Lohan'ı 'çocuk kaçırmaya çalışmakla' suçlayarak tepki gösterdi.
'Roxann' adlı kullanıcı "Şimdi Lindsay Lohan sadece bir aktivist, aktris ve sanatçı değil aynı zamanda amatör bir insan kaçırıcısı da oldu. Bu aptalllığı 2019'a taşımayalım, lütfen" yorumunu yaptı.
So… now Lindsay Lohan can not only claim activist, actress and artist but amateur abductor too.— roxαnn (@roxannseason) September 30, 2018
Let’s not take this foolishness into 2019… please. pic.twitter.com/xsZRzmb8b6
Diğer kullancılar da Lohan'ı yaptıkları esprili benzetmelerle Lohan'ın çocukları, ailesi olduğu sanılan kişilerin rızası olmadan alıkoymaya çalışmasına tepki gösterdi.
#LindsayLohan saving children like… pic.twitter.com/pOMQ6Z7tmU— Namby Pamby (@The_Namby_Pamby) September 30, 2018
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