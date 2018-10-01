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13:52 01 Ekim 2018
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    Lindsay Lohan

    Lindsay Lohan, çocuklarını almak istediği 'mülteci' kadından yumruk yedi

    © AFP 2018 / ALBERTO PIZZOLI
    Yaşam
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    ABD'li oyuncu Lindsay Lohan sokakta gördüğü ve Suriyeli mülteci olduğunu söylediği bir aileye yardım teklif etti. Yardım teklifini reddeden aileyi takibe başlayan Lohan çocuklardan birini almaya çalışınca çocukların annesi olduğu sanılan kadın Lohan'ın suratına yumruk attı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ile Suriyeli Bana Alabed'i kabul etti.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül
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    Indepent'ın haberine göre olay, ABD'li oyuncunun daha önce Instagram paylaşımları yaptığı Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir sokakta yaşandı.  Sputnik International ise hava durumu ve araç plakalarının uyuşmaması nedeniyle olayın Rusya dışında  bir yerde gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

    Lohan'ın canlı olarak paylaştığı ancak daha sonra sildiği görüntüler, akşam karanlığında sokakta battaniyeyle yatan ve iki çocuğu olan bir aileyi ABD'li oyuncunun görüntülemesiyle ile başlıyor.

    Lohan takipçilerine "Herkese merhaba. Size yeni tanıştığım bir aileyi göstermek istiyorum. Haklarında endişelendiğim Suriyeli mülteci bir aile. Gerçekten yardıma ihtiyaçları var" diyor. 

     Suriyeli mülteci olduğu iddia ettiği ailenin çocuklarını yanına almak isteyen Lohan'ın aileye "Benimle gelmek ister misiniz? Benimle gelin. Sizlere yardım etmek istiyorum" dediği ardından da çocuklardan birine dönüp "Bu gece bir otelde kalmak ister misin? Film izlemek ister misin? Televizyonda ya da bilgisayarda film izlemek harika olabilir. Yarın seni geri getirim" dediği duyuluyor.

    Ancak "Oğullarınızın böyle yerde yatmasına izin vermemelisiniz. Çalışkan bir kadın olmalı ve onlar içinden elinden geleni yapmalısın. O zaman daha iyi bir yaşamları olabilir. Eğer birisi size bir ev ve yatak sunarsa, ki şu anda bu kişi benim, onlara buna sağlamalısınız" diyen Lohan'ın önerisini ailenin kabul etmemesi işlerin çirkinleşmesine yol açtı.

    'ARAP KÜLTÜRÜNÜ MAHVEDİYORSUNUZ'

    Lindsay Lohan
    © AA / İrfan Aydoğdu
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    Yürümeye başlayan aileyi bu kez 'insan kaçakçılığı' ile suçlayan ve İngilizcesi arasına İbranice, Rusça  ve Arapça kelimeler serpiştiren Lohan bu kez aileye "Sizi almadan ayrılmayacağım. Kim olduğunuzu biliyorum. Bana bulaşmayın. Siz bu yaptığınızla Arap kültürünü mahvediyorsunuz. Çocukları alıyorsunuz. Onlar gitmek istiyor. Dünya bu yaptıklarınızı görüyor. Pakistan'a bulaşmayın" diye seslendi.

    Lohan'ın takip sırasında kadının yanındaki çocuklardan birinin elini tutması üzerine kadın Lohan'ın suratına yumruk attı.

    ​Suratına aldığı darbenin ardından takibi bırakan ve ağladığı gözüken Lohan ise takipçilerine 'şoke olduğunu ve korktuğunu, sadece çocukları kurtarmak istediğini' söyledi.

    ÇOK SAYIDA SOSYAL MEDYA KULLANCISI LOHAN'I 'ÇOCUK KAÇIRMAYA ÇALIŞMAKLA' SUÇLADI

    Olayın sosyal medyada duyulması sonrası çok sayıda kullanıcı Lohan'ı 'çocuk kaçırmaya çalışmakla' suçlayarak tepki gösterdi.

    'Roxann' adlı kullanıcı "Şimdi Lindsay Lohan sadece bir aktivist, aktris ve sanatçı değil aynı zamanda amatör bir insan kaçırıcısı da oldu. Bu aptalllığı 2019'a taşımayalım, lütfen" yorumunu yaptı.

    ​Diğer kullancılar da Lohan'ı yaptıkları esprili benzetmelerle Lohan'ın çocukları, ailesi olduğu sanılan kişilerin rızası olmadan alıkoymaya çalışmasına tepki gösterdi.

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    Etiketler:
    Yardım, Çocuk, Mülteci, yumruk, Lindsay Lohan, ABD
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