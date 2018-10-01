'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' 5 Ekim'de sinemalarda

TRT Çocuk ekranlarından 6 milyon izleyiciye ulaşmayı başaran çizgi dizi İstanbul Muhafızları, yeni bir macerayla vizyona geliyor.

'İstanbul Muhafızları' animasyon filmi, bu kez sinema perdesinde izleyiciyle buluşacak. Filmin çekimleri İstanbul'un 7 tarihi mekanında yapıldı.

Animasyon, görsel efektler ve gerçek dünyadan oluşan filmde, çocukların severek izlediği çizgi dizi 'İstanbul Muhafızları' beyaz perdeye uyarlandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre kahramanlar hem şehri koruyor, hem de çocuklara eğitici bilgiler veriyor.

ÇEKİMLER 5 HAFTADA, ANİMASYON 7 AYDA TAMAMLANDI

Filmin çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hazreti Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, 2. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleştirildi.

Lemi Filozof ise filmde İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin yönetmeni olarak karşımıza çıkıyor..

Filmin çekimleri beş hafta, animasyon süresi ise yaklaşık yedi ayda tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile hayata geçirilen film 5 Ekim'de vizyona girecek.