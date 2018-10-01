Kendisine tecavüz eden kayınpederini öldüren kadının beraat kararı bozuldu: 15 yıl hapis

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, her ne kadar ilk derece mahkemesince sanık Yeşilbaş'ın üzerine atılı suçu meşru savunma ve zorunluluk koşullarına göre işlediği belirtilerek beraatine karar verilmişse de meşru savunma halinin kabulü için öngörülen saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması koşulunun bu somut olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığı belirtildi.
'HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME'
Sanığın olay öncesi veya olay günü kendisine yönelik haksız tahrik koşulları altında atılı suçu işlediği ve tahrikin ulaştığı boyut gözetilerek üst derecede indirim yapılmasının isabetli olacağı kaydedilen mütalaada, bu nedenle sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
'BAŞKACA KURTULUŞ UMUDU KALMAMIŞTIR'
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Yeşilbaş'ın avukatı Aydın Mollaoğlu, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının onanmasını isteyerek, şunları söyledi:
'BAŞKA ÇAREM KALMAMIŞTI'
Son sözü sorulan sanık Esma Yeşilbaş ise "Defalarca tecavüze uğradığım için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı" dedi. Sanık Yeşilbaş'ın bu sırada ağladığı görüldü.
Davayı karara bağlayan ceza dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Esma Yeşilbaş hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılmasına karar verdi.
Sanığın eylemini ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 18 yıla indiren ceza dairesi, sanığın duruşmadaki iyi hal ve tavırlarını takdiri indirim nedeni sayarak 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık Yeşilbaş'ın tutuksuz yargılanacağını belirten Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Yargıtay'a itiraz etme haklarının bulunduğunu da taraflara bildirdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Beykoz'da Esma Yeşilbaş (35), 6 Şubat'ta kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi 69 yaşındaki Ahmet Yeşilbaş'ı silahla ateş ederek yaralamış, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Yeşilbaş olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
İddianameyi kabul eden Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan'da açıkladığı kararında sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığı gerekçesiyle oy çokluğuyla beraatine karar vermişti.
Bu karara, duruşma savcısı itiraz etmiş, dava dosyasının geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yargılamanın yeniden yapılması için duruşma günü vermişti.
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