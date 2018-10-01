‘Ertelendi’ denilen Netflix’in Türk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

© Fotoğraf : Instagram Netflix Türkiye’den sansür açıklaması

Diziyle ilgili son olarak, çekilen bazı sahnelerin beğenilmediği, bu nedenle dizinin yayın tarihinin ertelendiği bildirilmişti

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Onur Güvenatam üstleniyor.

Netflix dizinin konusunu şöyle duyurdu: "Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

İstanbul'un son muhafızı burada. Hakan: Muhafız çok yakında sadece Netflix’te. pic.twitter.com/daP3QViOr1 — The Protector (@theprotector) October 1, 2018

​Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak.

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?