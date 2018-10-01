Olaylı Ukrayna Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu

Veronika Didusenko’nun daha önce evlenip boşanmış ve bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıktıktan sonra tacı geri alınan Ukrayna Güzellik Yarışması’nın yeni birincisi açıklandı. Tacın yeni sahibi 19 yaşındaki Leonila Guz oldu.

Evlenip boşanmış ve bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan Ukraynalı güzel Veronika Didusenko'nun diskalifiye edildikten sonra tacı vermeme çabaları boşa çıktı.

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​Skandalın ardından tacın yeni sahibi belli oldu.

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Yarışma yönetimi yeni birincinin Herson bölgesinden 19 yaşındaki Leonila Guz olduğunu açıkladı.

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Guz'un 1.73 boyunda ve saç tasarımcısı olduğu öğrenildi.

​Ukrayna Güzellik Yarışması'nda birinci olan 23 yaşındaki Veronika Didusenko'nun daha önce evlenip boşandığı ve 4 yaşında bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Yarışma yönetimi, hem Ukrayna'daki yarışma hem de Dünya Güzellik Yarışması kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Didusenko'yu diskalifiye etmişti.

Ancak sosyal medyadaki hayranları ve iş adamı sevgilisi Gennadiy Kuroçka'nın desteğini alan Didusenko Ukraynalı güzel tacını vermeyi reddetmişti.