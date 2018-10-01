Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye en iyi radyo programı ödülü

© Fotoğraf : DHA RS FM’e bir kez daha Uluslararası Dostluk Ödülü

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mimar Emre Madran'ın anısına verdiği Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri'nin töreni düzenlendi.

Televizyon, yazılı basın, radyo, internet haberciliği ve internet televizyonu haberciliğinde değer görülen kişi ve kurumların açıkladığı ödül töreninde RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programı da koruma alanındaki mücadeleleri kamuoyunun gündemine taşıdığı için ve özellikle Anıtkabir konusunda yaptığı yayınlar nedeniyle layık görüldü.

Ödül töreninde, Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Özgürüz.org muhabirleri İrfan Uçar ile Erdal Güney, Anayurt gazetesi muhabiri Tamer Arda Erşin, Halk TV program müdürü Semra Topçu ve Odatv yazarı Nurzen Amuran ödül alan diğer isimler oldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri kapsamında Radyo Haberciliği dalınndaki ödül Yavuz Oğhan’ın @rsfm978 de yayınlanan #Bidebunudinle proğramına verildi. Oğhan ödülünü, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’dan aldı. pic.twitter.com/vQiNTmA454 — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 1 Ekim 2018

Ödül törenine Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan, odanın yönetim kurulu üyeleri ve CHP milletvekilleri Ünal Demirtaş, Turabi Kaya, Gökhan Zeybek, Kazım Arslan da katıldı.