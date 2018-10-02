Venedik'te dev yolcu gemilerine karşı fişek ve yumurtalı protesto

Giudecca Kanalı'ndaki büyük gemilere yaklaşan göstericiler, fişek ve sis bombalarının yanı sıra gemilere yumurta atarak protestoda bulundu.
Büyük Gemilere Hayır Komitesi'nin yayınladığı videolarda göstericilerin bir cruise gemisine yaklaşarak "Şehri mahvediyorsunuz! Utanın!" diye bağırdığı duyuluyor.
Venedik sakinleri ve çevre örgütleri, büyük cruise gemilerinin zaten kırılgan yapıda olan kanallara zarar verdiğini, kirliliğe yol açtığını ve kenti "lunaparka çeviren bir turizm modelini" güçlendirdiğini savunuyor.
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