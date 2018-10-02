Venedik'te dev yolcu gemilerine karşı fişek ve yumurtalı protesto

İtalya'nın Venedik kenti sakinleri, dev yolcu gemilerinin kentin ünlü kanallarına girişini protesto etmek için onlarca kayık ve tekneyle bir eylem düzenledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre 'Büyük Gemilere Hayır' (No Grandi Navi) komitesi tarafından organize edilen dünkü eylemde, küçük tekne ve kayıklar kentin en önemli kanallarından olan Giudecca Kanalı'nı doldurdu. Kanalın kıyısında da yüzlerce kişi protestoya destek verdi.

Giudecca Kanalı'ndaki büyük gemilere yaklaşan göstericiler, fişek ve sis bombalarının yanı sıra gemilere yumurta atarak protestoda bulundu.

Büyük Gemilere Hayır Komitesi'nin yayınladığı videolarda göstericilerin bir cruise gemisine yaklaşarak "Şehri mahvediyorsunuz! Utanın!" diye bağırdığı duyuluyor.

Venedik sakinleri ve çevre örgütleri, büyük cruise gemilerinin zaten kırılgan yapıda olan kanallara zarar verdiğini, kirliliğe yol açtığını ve kenti "lunaparka çeviren bir turizm modelini" güçlendirdiğini savunuyor.