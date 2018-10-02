Şarapova traktör sürdü

ABD Kaliforniya'da bulunan Laguna Seca yarış pistinde düzenlenen 'Porsche Rennsport Reunion VI' etkinliğine katılan Şarapova, Porsche tarafından üretilen bir traktörü sürdü.

Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Şarapova aynı zamanda etkinlik kapsamında düzenlenen Traktör yarışına da katıldı.

Did we really miss the tractor race, @AussieGrit??! https://t.co/zMIB4ZUgGE — Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 29, 2018

Traktör kullanırken çok eğlendiği görülen ​Şarapova'nın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Şarapova, Roma'daki WTA turnuvasında Letonyalı Yelena Ostapenko ile yaptığı maçın ardından yaptığı "Kariyerimin sonuna daha da yaklaştım. Nasıl biteceğini bilmiyorum, ancak benim istediğim gibi olmasını umuyorum" açıklamasıyla, tenis kariyerini sonlandıracağı yönünde tartışmalarla gündeme gelmişti.