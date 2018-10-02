Reebok Rusya’nın yeni bir sütyen için yürüttüğü reklam kampanyası eleştirilerin hedefi oldu

Spor giyim markası Reebok’ın Rusya’da yaptığı bir sporcu sütyeni reklamı, güzellik ve vücut şekli basmakalıplarına karşı çıkanlar tarafından topa tutuldu. Rus sağlıklı yaşam koçu Anastasya Çigarinova ve farklı meslek gruplarından birçok kadın Reebok Rusya’nın reklamlarına karşı kampanya başlattı.

Reebok Rusya'nın reklam afişlerinde PureMove sporcu sütyeni için benzer vücut biçimlerine sahip kadınları reklam afişlerinde kullanması, eleştiri oklarının markaya yönelmesine neden oldu.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve diğer ülkelerde atletik yapılı ancak farklı vücut şekillerine sahip günlük hayatta gördüğümüz ve ünlü kadınların yer aldığı kampanyalar yapıldı.

Reebok Rusya ofisinin reklam kampanyasında ise firmanın resmi görselleri değil ideal vücut ölçülerine sahip yüzler kullanıldı. Afişlerde Rus oyuncu Ravşana Kurkova ve Rus modeller Darya Maligina ve Mariya Minogarova yer aldı.

Reebok Rusya'nın bu tutumu başta Rus croosfit ve sağlıklı yaşam koçu Anastasya Çigarinova ve birçok kişinin tepkisine yol açtı. Çigarinova #reebokнормальногочеловека (Sıradanbir insaniçin Reebok) hashtag'iyle kampanya başlattı.

Çigarinova, sağlıksız ve güzellik standartlarına karşı çıkmak amacıyla farklı meslekler ve vücut biçimlerine sahip kadınlarla fotoğraf çekimlerine katıldı.

© Fotoğraf : Anastasia Chigarinova #ReebokforARegularPerson fotoğraf çekimi

Çekimlerde yer alan bir avukat olan 32 yaşındaki gazeteci Tatyana "Bu çekimler kadınların onlara empoze edilen ideal vücut ölçülerine uymadan sağlıklarına dikkat etme hakkıyla ilgili… Kadınların moda endüstrisinin dayattığı ideal görüntüden bağımsız olarak kendilerini, sağlıklı kilolarını sevmeleriyle ilgili…" dedi.

© Fotoğraf : Anastasia Chigarinova #ReebokforARegularPerson fotoğraf çekimi

31 yaşındaki koşu eğitmeni ve 2 çocuk annesi Yekaterina Preobrajenskaya da sporun sağlık, kendini sevmek, fiziksel güçle ilgili bir şey olduğunu ve modern toplumun dayattığı güzellik kalıplarına karşı olduğunu ifade etti.

© Fotoğraf : Anastasia Chigarinova #ReebokforARegularPerson fotoğraf çekimi

Rusya ekibinin bu tavrı PureMove sütyeni için yürütülen kampanyaların ana fikrine de aykırı. Nitekim bu sütyen ile farklı bedenlerdeki kadınların önemine dikkat çekiliyor.

Firmanın ürünle ilgili açıklamasında "Standart bir beden yoktur. Bu nedenle farklı 10 bedende ürün öneriyoruz, bu nedenle size en iyi uyanı seçebilirsiniz" ifadeleri kullanılıyor.