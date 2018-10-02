Pedofiliyle suçlanan #MeToo önderlerinden Asia Argento: Lekelendim

'SUÇLANDIĞIM HİÇBİR ŞEYİ YAPMADIM'
Altı yıl önce 17 yaşında olan Amerikalı Jimmy Bennett tarafından tacizle suçlanan 43 yaşındaki İtalyan oyuncu ve yönetmen, "X Factor'e dönüp işimi yapmayı çok isterdim. Çünkü çocuklarım benimle gurur duyuyor, İtalya beni istiyor ve ben suçlandığım hiçbir şeyi yapmadım" dedi.
'PEDOFİLİYLE SUÇLANMAK BENİ İNCİTİYOR'
'ARTIK ZAMAN DEĞİŞTİ'
Harvey Weinstein'ın 1997 yılında Cannes Film Festivali sırasında, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini belirten Argento MeToo Hareketi'nin de öncülerindendi. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinde konuşan Argento, "Artık zaman değişti, hiç endişe duymadan istediğinizi yapamayacaksınız" demişti.
Haziran ayında Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar'daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edilmişti.
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