Pedofiliyle suçlanan #MeToo önderlerinden Asia Argento: Lekelendim

MeToo hareketinin öncülerinden olan ancak altı yıl önce 17 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla karşı karşıya kalan İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento, “Pedofili olarak adlandırılan şeyle suçlanmak beni incitiyor. Lekelendim” dedi.

© AFP 2018 / Frederick M. Brown, Loic VENANCE #MeToo'nun öncülerinden Argento'nun 18 yaşından küçükken ilişkiye girdiği iddia edilen Bennett: Korktum, utandım

Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olarak MeToo hareketinin öncülerinden olan, intihar eden Anthony Bourdain'in sevgilisi Asia Argento, cinsel saldırıyla suçlanmasının ardından İtalya'da katıldığı bir TV programında açıklamalar yaptı.

'SUÇLANDIĞIM HİÇBİR ŞEYİ YAPMADIM'

Altı yıl önce 17 yaşında olan Amerikalı Jimmy Bennett tarafından tacizle suçlanan 43 yaşındaki İtalyan oyuncu ve yönetmen, "X Factor'e dönüp işimi yapmayı çok isterdim. Çünkü çocuklarım benimle gurur duyuyor, İtalya beni istiyor ve ben suçlandığım hiçbir şeyi yapmadım" dedi.

'PEDOFİLİYLE SUÇLANMAK BENİ İNCİTİYOR'

37 yaşındayken Californiya'da bir otel odasında genç müzisyen Jimmy Bennett'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Argento, "Pedofili olarak adlandırılan şeyle suçlanmak beni incitiyor. Çocuklarım var ve kimsenin başına gelmemesini dilediğim bir şekilde lekelendim" şeklinde konuştu.

'ARTIK ZAMAN DEĞİŞTİ'

Harvey Weinstein'ın 1997 yılında Cannes Film Festivali sırasında, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini belirten Argento MeToo Hareketi'nin de öncülerindendi. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinde konuşan Argento, "Artık zaman değişti, hiç endişe duymadan istediğinizi yapamayacaksınız" demişti.

Haziran ayında Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar'daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edilmişti.