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    Pokemon Go oyunu

    Pokemon GO efsanesinin hesabı hile yaptığı gerekçesiyle kapatıldı

    © AFP 2018 / RONALDO SCHEMIDT
    Yaşam
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    Dünyanın en iyi Pokemon GO oyuncusu olarak gösterilen Brandon Tan'ın, kural ve yönetmelikleri uzun süredir ihlal etiği ortaya çıktı.Bunun üzerine oyunun geliştiricisi olan Niantic firması, oyuncun hesabını 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu.

    Pokemon GO
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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    Pokemon GO'ya hayatını adayan Brandon Tan, uzun süredir kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra, PoGo oyununun geliştiricisi Niantic tarafından 30 gün boyunca oyuna erişimi yasaklandı.

    POKEMON GO OYUNUNUN REKORLARINI ALT ÜST ETMİŞTİ

    Brandon Tan, günde ortalama 69 "Mewtwo Raid" yapmaya çalıştığını ve ayda 2.000+ Baskın ve %6*100 Mewtwo rekorunu kırdığını bildirmişti.

    Singapurlu bir Pokemon eğitmeni olan Brandon Tan,  Pokemon Go'dan önce ise dünyanın en iyi Clash of Clans oyuncularından birisiydi, öyle ki hesabı için 10.000 dolar değerinde bir teklif dahi almıştı.

    6 İPAD İLE AYNI ANDA POKEMON GO OYNAYABİLİYORDU

    İlk kez 2016'da yayınlanan bir videoda 4-5 hatta bazen aynı anda 6 iPad'de oyun oynarken görüntülenen Tan,  25 S$/saat (110 TL) ve 9 saat 200 S$ (885 TL) şeklindeki fiyat tarifesi ile günde 12 saat boyunca online video yayını hizmeti vermeye başladı.

    TheNewPaper, CNN ve German Press tarafından bu popüler oyunda bir fenomen haline gelen oyuncu ile röportajlar yapıldığı aktarılıd.

    Oyununun kurallarından bazılarını ihlal ettiği belirtilen ünlü oyuncunun, "Mewtwo hizmeti" sağlayan oyuncu 400 Sa Pokemonlarını satığı ve 5'ten fazla hesaba sahip olduğu da bildirilen ihlaller arasında.

    Dikkat, Pokemon avcısı çıkabilir tabelası
    © Fotoğraf : VK/POKEMON GO
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    POGO OYUNCULARI CEZANIN ADİL OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

    Takipçilere hizmetlerini retweet etmesini istedikten birkaç gün sonra tüm hesapları banlandı.

    Birçok PoGo oyuncusunun hayranlığını kazanan Tan'ın, çiğnediği kurallar karşında alıdğı cezanın adil olduğu görüşü oyuncular arasında yaygın olduğu belirtildi.

    Oyun dünyasının para kazandırma potansiyelini gösteren oyuncunun, 30 gün sonra Pokemon GO'ya dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

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    Etiketler:
    Pokemon Go, PoGo oyuncusu Brandon Tan oyundan banlandı, Niantic, PoGo oyuncusu Brandon Tan
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