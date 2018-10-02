Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi' açılıyor: Yarasa çorbası, çürük yumurta, kurtlu peynir

Müze, daha önce İsveç Helsingborg'ta açılan 'Başarısızlık Müzesi'ni kuran Dr. Samuel West tarafından kuruldu. West, The Local'a yaptığı açıklamada, 'Başarısızlık Müzesi' ile yeni hazırlanan 'İğrenç Yemek Müzesi'ni kıyaslayarak "Yemek müzesinin etkileşimi çok daha yüksek ve daha interaktif. Başarısızlığı yalnızca bir dereceye kadar hissedebilirsiniz. Fakat eğer gözünüzün önünde çürümüş bir köpek balığı varsa hiç görmemiş olmayı dilersiniz" ifadelerini kullandı.
'FİKİRLERİMİZİ SORGULAMALIYIZ'
Müzeyi 'eğlenceli, ilginç ve interaktif' olarak tanımlayan West, müzenin aynı zamanda sürdürebilirlik eğilimine sahip olduğunu belirterek "Eğer, böcekler gibi, daha doğa dostu protein kaynaklarını göz önünde bulunduracak olursak, iğrenme kavramına ilişkin fikirlerimizi sogulamalıyız" dedi.
'GECELERİ UYUYAMIYORUM'
'BU MÜZE TAM BİR BAŞ AĞRISI'
Sergilenen yemeklerin yaklaşık yarısının her gün değiştirilmesi gerekeceğinden, söz konusu müze pahalı bir etkinlik halini alacak.
West, müzeyle ilgili olarak ayrıca "Dürüst olmak gerekirse, bu müze tam bir baş ağrısı" ifadelerini kullandı.
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