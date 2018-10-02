Michael Jackson, ilk siyah James Bond olmak istemiş

Pop ikonu Michael Jackson'ın, ilk siyah James Bond olmak için 80'li yıllarda yapımcıları ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Ünlü Hollywood patronlarından Michael Ovitz'e göre, efsanevi şarkıcı 1980'lerde James Bond'u oynamak için için film patronlarıyla görüştü.

Yeni çıkan otobiyografisinde Ovitz, Jackson'un bir aksiyon filminde oynamak istediğini Los Angeles'taki evinde kendisine bildirdiğini açıkladı.

Confessions of a Super Agent: Michael Ovitz, star-marker supreme, on Tom Cruise, Robin Williams, Michael Jackson — and how he became a billionaire. By John Arlidge @MichaelOvitz https://t.co/QiwaAXf44o pic.twitter.com/NhNtTd2Ld9 — The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) September 24, 2018

'İNCE YAPILISIN, HASSASSIN'

NME'den Nick Reilly'nin haberine göre, "Jackson'un isteğini ciddiye almak için çok uğraştığını" yazan ​Ovitz, Jackson'un kendisine "James Bond'u oynamak istiyorum" dediğinde kendisine "Sen ince yapılı ve çok hassassın, 'acımasız bir taş blok' olduğuna kimseyi inandıramazsın" ifadeleriyle cevap verdiğini açıkladı.