Tur satışlarında Rusya’yı sadece Türkiye geçti

Lomidze "Rusya'nın ikinci sırada yer alması yılın atılımı sayılabilir. Daha önce Rusya satışların yüzde 10-15'ini kapsıyordu ve 6. sıradaydı. Bu yıl 2.5 milyondan fazla turist Rusya içi turlardan faydalandı. Bu da Türkiye'den sonra 2. sırada yer almasını sağladı" dedi.
Lomidze, Kırım'ın en uygun tatil noktası olduğunu, Soçi, Anapa ve Gelencik bölgelerinin tercih edilen diğer noktalardan olduğunu ifade etti.
'18 MİLYON RUS TURİST YURTDIŞINA GİDİYOR'
Lomidze, Soçi'nin bu yıl çok düşük fiyatlar veren Türkiye karşısında kaybetmeye başladığını kaydetti.
Rusya içinde yılda 40 milyon seyahate çıkıldığını kaydeden Lomidze "Yurtdışına maksimum 18 milyon kişi gidiyor" dedi.
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