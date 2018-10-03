Tur satışlarında Rusya’yı sadece Türkiye geçti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze’ye göre, bu yaz tur satışlarında Rusya ilk kez Türkiye’den sonra ikinci sırada yer aldı. Rusya içinde 2 buçuk milyon civarı tur satışı yapıldı.

© Fotoğraf : DHA Turizm gelirlerinde yüzde 30 artış

ATOR Başkanı Maya Lomidze bu yaz tur satışlarında ilk kez Rusya'yı sadece Türkiye geçtiğini söyledi. Lomidze, Türkiye, Rusya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Tunus, Bulgaristan, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ın Rus turistler arasında lider konumdaki ülkeler olduğunu ifade etti.

Lomidze "Rusya'nın ikinci sırada yer alması yılın atılımı sayılabilir. Daha önce Rusya satışların yüzde 10-15'ini kapsıyordu ve 6. sıradaydı. Bu yıl 2.5 milyondan fazla turist Rusya içi turlardan faydalandı. Bu da Türkiye'den sonra 2. sırada yer almasını sağladı" dedi.

Lomidze, Kırım'ın en uygun tatil noktası olduğunu, Soçi, Anapa ve Gelencik bölgelerinin tercih edilen diğer noktalardan olduğunu ifade etti.

'18 MİLYON RUS TURİST YURTDIŞINA GİDİYOR'

Lomidze, Soçi'nin bu yıl çok düşük fiyatlar veren Türkiye karşısında kaybetmeye başladığını kaydetti.

Rusya içinde yılda 40 milyon seyahate çıkıldığını kaydeden Lomidze "Yurtdışına maksimum 18 milyon kişi gidiyor" dedi.