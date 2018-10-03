'Sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum' diyen Nihat Doğan: Bir daha magazin programı yapmayacağım

Nihat Doğan, kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada "Topraktan geldik, toprağa gideceği, mesele çamurlaşmamak! Empati yapmak, kendini sorgulamak, hatalarınla yüzleşmek insanlaşmıştır, hatada yanlışta, ısrar ise şeytani bir fıtrattır. Bir daha asla magazin programı yapmayacağım" dedi.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yüzden de, Üzdüğüm kırdığım hakkına girdiğim vebalini ve ahını aldığım başta @gulben123 Olmak üzre tüm sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Ha bu arada ben programı bırakırken koltuğuma göz diken insanların bana adamlık dersi vermesi hükümsüzdür. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdim de yok. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin hepimize bol kazançlar versin inşaallah."