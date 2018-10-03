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11:56 03 Ekim 2018
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    uzay ülkesi Asgardia'nın konsepti

    Asgardia vatandaşları İstanbul'da toplanıyor

    © Fotoğraf : James Vaughan/Asgardia
    Yaşam
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    Kurucusu ve devlet başkanı Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli olan uzay ülkesi Asgardia, bu pazar günü İstanbul’da bir toplantı düzenleyecek. En çok başvuruyu Türkiye’den alan ülke, “Tüm vatandaşlarımız davetlidir” çağrısı yaptı.

    Asgardia ‘Devlet Başkanı’ Igor Ashurbeyli
    © REUTERS / Lisi Niesner
    'İlk uzay ülkesi' Asgardia, 'devlet başkanı'nı seçti, vatandaşlarını bekliyor
    Tarihin ilk uzay ülkesi olmayı amaçlayan Asgardia, Türkiye'ye geliyor. Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen bir girişim olan Asgardia, 7 Ekim'de İstanbul'da bir toplantı düzenleyecek. Bu pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Asgardia'nın İdari Başkan Yardımcısı Olan Lena De Winne de katılacak.

    Asgardia, uzay ortamındaki ilk ülke olmak hedefiyle geçen yılın Aralık ayında uzaya içerisinde vatandaşlık için başvuranların bilgilerinin bulunduğu bir sabit diskin yer aldığı ilk uydusunu göndermişti.

    İNTERNET SİTESİNDE GÜNCEL VATANDAŞLIK BAŞVURUSU BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞILIYOR

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2016 yılında kurulan ve ülke olmak için Birleşmiş Milletler ile resmi sürecini de yürüten uzay ülkesi, internet sitesinde güncel vatandaşlık başvurusu bilgilerini de paylaşıyor.

    Buna göre Asgardia'nın 1 milyondan fazla takipçisi bulunurken; vatandaşlık için başvuranların sayısı ise 272 bini geçmiş durumda.

    EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

    Tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia
    © Fotoğraf : ASGARDIA THE SPACE NATION
    'Tarihin ilk uzay ülkesi' Asgardia'ya en fazla başvuru İstanbul’dan yapıldı
    Asgardia'ya en çok başvuru yapılan ülke ise 39 bini aşkın vatandaşlık talebiyle Türkiye. İnternet sitesi üzerindeki interaktif harita ile hangi ülke ve şehirden kaç kişinin vatandaşlık başvurusu yaptığını da duyuran Asgardia'ya Türkiye'den sonra en çok ilgi gösteren ülkeler ise 32 bini geçen başvuruyla ABD ve 20 bini aşan başvuruyla Hindistan.

    Şehir ölçeğinde ise dünya genelinde İstanbul, 12 binden fazla vatandaşlık başvurusuyla ilk sırada yer alıyor. Asgardia'nın belediye başkanlığı seçimleri de yine internet üzerinden interaktif olarak sunuluyor.

    ‘TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR'

    Tarihin ilk uzay ülkesi Asgardia
    © Fotoğraf : ASGARDIA THE SPACE NATION
    'Tarihin ilk uzay ülkesi' Asgardia'ya en fazla başvuru İstanbul’dan yapıldı
    Türkiye'de düzenlenecek olan etkinlikle ilgili olarak Asgardia'nın Facebook sayfasından yapılan duyuruda: "Asgardia İdari Başkan Yardımcısı Lena de Winne'nin katılımıyla gerçekleşecek olan ilk Asgardia D3 Türk Bölgesi İstanbul toplantısına tüm vatandaşlarımız ve ilgilenen kişiler davetlidir" denildi.

    İstanbul'daki toplantının amacı ise Asgardia'ya en çok ilgi gösteren ülke olan Türkiye'deki katılımcıların, Asgardia vekilleri ve diğer yönetim adaylarıyla bizzat tanışmasının sağlanmak olarak gösterilmiş.

    HEDEF AY'A YERLEŞMEK

    İskandinav mitolojisinde ‘gökyüzü kenti' anlamına gelen Asgardia, meteor ve uzay çöpü gibi tehditlere karşı yeryüzünü korumayı amaçlıyor. Bayrağı ve milli marşı de bulunan uzay ülkesinin, uzayda askerden arındırılmış, özgür bir bilimsel bilgi tabanı oluşturmak ve yaşanabilir platformlar kurup, Ay'a yerleşmek gibi hedefleri bulunuyor.

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    Etiketler:
    uzay ülkesi, AY, BM, Igor Ashurbeyli, Asgardia, ABD, Hindistan, Türkiye, İstanbul
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