Asgardia vatandaşları İstanbul'da toplanıyor

Asgardia, uzay ortamındaki ilk ülke olmak hedefiyle geçen yılın Aralık ayında uzaya içerisinde vatandaşlık için başvuranların bilgilerinin bulunduğu bir sabit diskin yer aldığı ilk uydusunu göndermişti.
İNTERNET SİTESİNDE GÜNCEL VATANDAŞLIK BAŞVURUSU BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞILIYOR
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2016 yılında kurulan ve ülke olmak için Birleşmiş Milletler ile resmi sürecini de yürüten uzay ülkesi, internet sitesinde güncel vatandaşlık başvurusu bilgilerini de paylaşıyor.
Buna göre Asgardia'nın 1 milyondan fazla takipçisi bulunurken; vatandaşlık için başvuranların sayısı ise 272 bini geçmiş durumda.
EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN
Şehir ölçeğinde ise dünya genelinde İstanbul, 12 binden fazla vatandaşlık başvurusuyla ilk sırada yer alıyor. Asgardia'nın belediye başkanlığı seçimleri de yine internet üzerinden interaktif olarak sunuluyor.
‘TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR'
İstanbul'daki toplantının amacı ise Asgardia'ya en çok ilgi gösteren ülke olan Türkiye'deki katılımcıların, Asgardia vekilleri ve diğer yönetim adaylarıyla bizzat tanışmasının sağlanmak olarak gösterilmiş.
HEDEF AY'A YERLEŞMEK
İskandinav mitolojisinde ‘gökyüzü kenti' anlamına gelen Asgardia, meteor ve uzay çöpü gibi tehditlere karşı yeryüzünü korumayı amaçlıyor. Bayrağı ve milli marşı de bulunan uzay ülkesinin, uzayda askerden arındırılmış, özgür bir bilimsel bilgi tabanı oluşturmak ve yaşanabilir platformlar kurup, Ay'a yerleşmek gibi hedefleri bulunuyor.
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