Çin’de vergi kaçıran aktrise 130 milyon dolar ceza

Çin'de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü aktris Fan Bingbing'e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı (yaklaşık 130 milyon dolar) para cezası verildi.

© AP Photo / Andy Wong 'Çin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e kapıları kapattı'

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosunun haziran ayında başlattığı soruşturmada, Fan'ın gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada sonucunda, Fan ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam yaklaşık 130 milyon dolar ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen Fan hakkında hapis cezası verilmeyeceği bildirildi.

'KOMÜNİST PARTİ OLMASAYDI FAN DA OLMAYACAKTI'

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Fan ise, herkesten özür dilediğini belirterek "Kamuya mal olmuş bir insan olarak, yasalara uymak ve topluma örnek olmak zorundayım. Komünist parti, devletin iyi politikaları ve halk sevgisi olmasaydı, Fan Bingbing de olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Fan ayrıca kendisine verilen cezayı kabul ettiğini ve bütün zorluklara rağmen ödeyeceğini belirtti.

Öte yandan, ünlü oyncunun, sosyal medya üzerinden bugün yaptığı paylaşıma rağmen nerede olduğunun bilinmediği iddia ediliyor.

Çinli aktris Fan, ülke sinemasının yanı sıra Hollywood yapımı "X-Men: Geçmiş Günler Gelecek" ve "Demir Adam-3" gibi filmlerde de rol almıştı.