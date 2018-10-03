Ankara Haymana'nın AK Partili Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ'de yayınlanan Çepik programı sonrasında programın sanatçıları ile birlikte takım elbisesi ile birlikte kaplıca havuzuna girdi.

TRT KÜRDİ'de yayınlanan 'Çepik' isimli program dün Haymana da canlı yayın olarak gerçekleşti. Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel'e geçti.

'ŞİFALI SUYUN CAZİBESİNE DAYANAMIYORUZ'

Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, "Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz" diyerek elbiseleri ile havuza girdi. Aydın'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti.

DHA Haymana Belediye Başkanı, sanatçılarla birlikte kaplıcaya girdi

Ardından havuz kenarında bulunan saz ekibinden bazıları da suya elbiseleri ile atladı. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip ayrıca şarkı söyledi ve çiğ köfte yedi.