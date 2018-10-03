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17:02 03 Ekim 2018
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    İnek

    İsviçre'den özel yem sayesinde inekler daha az gaz salacak, küresel ısınma gemlenecek

    © AA /
    Yaşam
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    İnek gazı ve dışkısının küresel ısınmanın en önemli nedenleri arasında saptanması üzerine harekete geçen İsviçreli bir gıda firması, ineklerin daha az gaz çıkarmasını sağlayan bir yem karışımı geliştirdi.

    Amazon yerlisi
    © AFP 2018 / Apu Gomes
    Küresel ısınma 33 bölgedeki canlı türlerinin yarısını tehdit ediyor
    İnsanların beslenme zincirinin ayrılmaz parçası haline gelen ineklerin her biri yılda 3 ton karbon dioksitin atmosfere salınmasına neden oluyor. Dünyadaki inek sayısı düşünüldüğünde, bu, çok büyük bir miktara ulaşıyor.

    İsviçre'nin Lozan kentine yakın Biere'de merkezi bulunan Agolin gıda firması ise ineklerin bu kadar çok geğirip osurmasının şart olmadığını, büyükbaş hayvanların metan emisyonlarını azaltacak yem geliştirdiklerini, böylece küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı olduklarını duyurdu.

    YÜZDE 10 AZALTIYOR

    Kuraklık- Küresel ısınma
    © REUTERS / Heino Kalis
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    Agolin Genel Müdürü Kurt Schaller, özel üretim yemlerinin ineklerin çıkardığı gazı en az yüzde 10 oranında azalttığını söyledi.  

    AB'DE 28 MİLYON İNEK VAR

    Reuters'e konuşan Schaller, ''Özel karışımımızı, yılda ortalama 1 milyon inek için satıyoruz. Avrupa Birliği'nde 25-28 milyon inek var. Dolayısıyla toplamda önemli oranda azalma sözkonusu. Karbon dioksit salımının 300.000 ton azalması anlamına geliyor'' dedi.

    Süt ve süt ürünleri fabrikası
    © Sputnik /
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    GEĞİRMELERİ SEBEBİYLE

    Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre küresel ısınmaya katkıda bulunan sera gazları salımının yüzde 18'i hayvancılıktan kaynaklanıyor. Bunun dörtte biri de büyükbaş hayvanların çıkardığı gazlardan geliyor.

    BM Gıda ve Tarım Örgütü'ndeki hayvancılık uzmanlarından Anne Mottet, ''Tüm sera gazı salımlarının yüzde 4'üne ineklerin geğirme ve osurmaları katkıda bulunuyor, en çok da geğirmeleri'' dedi.

    ÇİFTÇİYİ SÜBVANSİYONLA YÖNLENDİRME

    İnek çiftlik
    © REUTERS / Mathieu Belanger
    'Çiğ sütün litresi 2 liraya çıkarılmazsa milyonlarca inek kesilir, ithalat en az ikiye katlanır'
    Agolin ise geliştirdikleri yemin aynı zamanda süt verimi ve yem etkinliğinin artmasına yardımcı olduğunu belirtti.

    Teknik müdür Beatrice Zweifel şunları söyledi:

    ''Çiftçi metan salımını azalttığında tek kuruş bile kazanamıyor. Ama artık bu biraz değişmeye başladı. Örneğin 2013 ylındaki büyükbaş hayvanların metan gazı salım oranlarının yüzde 40 azaltılmış haline 2030'da ulaşma hedefi koyan ABD'nin Kaliforniya eyaleti, bunu sağlamaları için çiftçilere yüz milyonlarca dolar sübvansiyon verecek.''

    Etiketler:
    gaz çıkarma, inek, Agolin, Beatrice Zweifel, Anne Mottet, Kurt Schaller, İsviçre
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