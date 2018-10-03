Johnny Depp: Geçen 3 yılda kendimi sapkın biri gibi hissettim

Amber Heard ile olaylı boşanmasından sonra sessiz kalan Johnny Depp, GQ’ya verdiği röportajda ilk kez şiddet iddialarıyla ilgili konuştu.

© REUTERS / Dave Hunt/AAP Johnny Depp ve Amber Heard, boşanmalarını tatlıya bağladı

ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ın şiddet iddialarına ve olaylı boşanmalarına yönelik olarak ilk kez konuştu.

55 yaşındaki oyuncu, geçen üç yılda kendisini ‘sapkın biri gibi hissettiğini' söyledi. Eski eşinin Los Angeles'taki evlerinde kendisine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası insanların artık kendisine farklı gözle baktığını belirtti.

HOLLYWOOD KAHRAMINI İMAJI YENİDEN İNŞA EDİLECEK

GQ dergisine röportaj veren Depp, gerçeklerin ortaya çıkmasını umduğunu belirtirken, Hollywood kahramanı imajının yeniden inşa edileceğini söyledi.

Yaşananları kendi tarafından ilk kez anlatan başarılı oyuncu, "Bu durum oldukça incitici. Beni inciten şey ise, olabildiğince uzağında olduğum biriymişim gibi gösterilmek. Sevdiğin birine zarar vermek mi? Kabadayılık mı? Hayır, bunlar beni tanımlamıyor. Bugüne dek hep sustum. Üzerime yapıştığını ve gittikçe daha da tuhaflaştığını biliyorum" dedi.

© REUTERS / Suzanne Plunkett Amber Heard: Johnny Depp parmağını kesip, kanıyla not yazdı

Hakkındaki ortaya atılan iddialar ve söylenenler nedeniyle insanların gözünde 'Notre Dame'ın Kamburu romanında 'Çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin 'Quasimodo' gibi görüldüğünü söyleyen Depp, "Hiçbir zaman Sindirella olmayacaktım. Bunu biliyor ve kabul ediyordum. Ama bana bakışın bu kadar hızlı değişeceğini düşünmüyordum.

OCAK 2017'DE BOŞANMIŞLARDI

© AFP 2018 / LEON NEAL Amber Heard ve Johnny Depp'in kavga görüntüleri internete sızdı

Suçlamalar nedeniyle bana artık farklı gözle bakılıyor" ifadelerini kullandı.Depp ve 32 yaşındaki Heard, Ocak 2017'de boşandı. Boşanma davasında Heard, Depp'in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunması uzun süre magazin dünyasını meşgul etmişti.

Depp'in kendisine telefon fırlattığını söyleyen Heard'ın, yüzündeki şişlikler ve morluklarla çekilen fotoğrafı basına yansımış ve uzun süre konuşulmuştu.