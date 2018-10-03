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23:48 03 Ekim 2018
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    'Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru' kırıldı

    © Fotoğraf : Pixabay
    Yaşam
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    Türkiye Gezginler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti, "Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru"nu yazar Ayşe Ak'a verdi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Türkiye Gezginler Derneği'nce bir otelde düzenlenen programda, 'Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru' unvanını Ayşe Ak'a veren Prof. Dr. Kural, Türk şairlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak, şiir konusunda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya imza atmak istediklerini söyledi.

    Programda, 68 yaşına kadar 193 ülkeyi gezen Kural, derneğin kurulma amacı ve hedefleri hakkında bilgi paylaştı.

    Dernek üyesi gezginler, ziyaret ettikleri ülkelerde yaşadıkları anıları anlattı. 19 yaşındaki Konya Cihanbeyli olan Almanya doğumlu Berk Can, okulunu dondurup neden dünya turuna çıktığını özetleyerek, hedefinin en kısa zamanda tüm dünyayı gezmek olduğunu söyledi.

    Şarkıcı Serap Yenice'nin Prof. Dr. Orhan Kural'ın kitaplarından derleyerek sözlerini yazdığı "Gezginler" isimli şarkıyı söylemesinin ardından Özcan Çelen ve Badegül Erbaş, "Papatya Gibisin Beyaz ve İnce" adlı şarkı eşliğinde tango yaptı.

    5 BİN 275 SATIR MISRAYLA DÜNYANIN EN UZUNU

    Prof. Dr. Kural, rekor tescil ve hakem heyetiyle birlikte "Dünyanın en uzun kadın şiiri rekoru"nu yazar Ayşe Ak'a vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, yazar Ayşe Ak'ı çalışmasından dolayı tebrik etti.

    Rekorları, ekip arkadaşlarıyla belirlediklerini aktaran Kural, "Her bir rekor çalışmasını büyük bir özenle seçerek yapıyoruz. İçeriği veya konusu bize yanlış gelen bir rekor olduğu takdirde katiyen seçmiyoruz. Heyet başkanı olarak belirtmek isterim ki, Ayşe Ak, 5 bin 275 satırı yazmayı başarıyla gerçekleştirmiştir. Başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

    Yazar Ayşe Ak ise Türk ve Müslüman bir kadın olarak "en uzun kadın şiiri" rekorunu kırarak tarihe geçtiği için onur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Ben 5 bin 275 mısradan oluşan tek bir kitap yazdım. 'İçimizdeki Pencereler' adını verdiğim bu şiir kitabımı anneciğime ithaf ettim çünkü bütün o mısraları annemin ölümünden sonra 6 ay içinde yazdım. Daha önce pek çok kitap yayımladım ama bu kitap benim için ayrı bir önem taşıyor. Kitabın kapağını kendim tasarlayıp, çizdirdim ve yayımladık. Dünyada ilk olan ve inşallah son olur, böyle bir rekor kırmak bana nasip oldu. Türk ve Müslüman olmaktan gurur ve onur duyuyorum ve sözlerimi 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadeleriyle bitirmek istiyorum. Türk olduğum ve Atatürk'ün Türkiye'sinde yaşadığım için çok mutluyum."

    Şiirinde pek çok akımın bir arada olduğunu sözlerine ekleyen Ak, "Romantik, sembolik, sürrealist ve realist şiir akımını baz aldım. Şiirimin konusunu, annem ve onunla geçirdiğim saat ve dakikalar oluşturuyor." dedi.

    Konuşmalardan sonra Ak'a çeşitli hediyeler ve rekor tescil belgesi takdim edildi.

    Programa yazar Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Onur Üyesi İzzet Keribar, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

    Etiketler:
    Türkiye
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